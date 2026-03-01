bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Анди Краев вече е в безопасност. Вижте къде се евакуира от Израел!

Българският футболен национал Андриан Краев е евакуиран от Израел. Това потвърди неговия клубен отбор Апоел Тел Авив. 

Вчера, след съвместните удари на Израел и САЩ срещу Иран и последвалите отговори, всички спортни събития в страната бяха отменени до второ нареждане. Чуждестранните спортисти веднага преминаха към евакуация. 

Футболистите на Апоел се придвижиха бързо до Йордания, където вече се установиха и ще опитат да се завърнат в своите страни. 

Съобщението

"Чуждестранните играчи и персонал, заедно със семействата си, придружени от клубен персонал, преминаха през граничния пункт "Ицхак Рабин" и пристигнаха в хотел в Йордания, където ще отседнат засега.

През последните шест месеца всички чуждестранни играчи и техните семейства влязоха дълбоко в сърцата на всички нас - техните съотборници в съблекалнята, служителите на клуба и феновете.

Обещаваме да продължим да правим всичко възможно, за да подкрепяме чуждестранните играчи, служители и семейства през този сложен период и да ги прегръщаме отблизо и далеч.

Пожелаваме на всички спокойни дни.
Пазете се!
До скоро, семейство Апоел!", пишат от клуба. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by (@hapoeltafc)

Ситуацията

При въздушните удари бе убит върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей. В Иран обявиха 40 дни траур. 

Убита са и редица високопоставени военни. 

Въздушните удари продължават, като се чуват взривове и в градовете от Персийския залив Дубай, Доха и Манама.

НА ЖИВО: Али Хаменей е убит при атаката на САЩ и Израел
