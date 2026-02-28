Септември наказа безобразен ЦСКА!

Септември наказа слаб ЦСКА и победи с 2:0 на Националния стадион "Васил Левски".

Поражението е първо за тима на Христо Янев през 2026 г.

В първите минути на мача ЦСКА бе много по-активният тим и създаде няколко половинчати опасности пред Янко Георгиев, но без успех.

Снимка: Lap.bg

Втората част започна с дискусионна ситуация в наказателното поле на Септември. Брахими бе спънат в наказателното поле от Георги Върбанов. Първоначално Никола Попов даде дузпа, но след ВАР преглед промени решението си.

Септември шокира "армейците около четвърт час след почивката. Бертран Фурие отбеляза във вратата на "червените", засичайки нещо между удар и подаване. Преди това Фьодор Лапоухов спаси изстрел от дистанция - 1:0. Голът на Фурие дълго бе разглеждан от ВАР и в крайна сметка признат.

В течение на мача ЦСКА удари и греда чрез Макс Ебонг.

Скандал

Не мина и без високо напрежение в лагера на гостите - в 67', когато Леандро Годой замени Ето'о камерунецът изрази сериозно недоволство от излизането си от игра. А Христо Янев не му остана длъжен.

Снимка: Lap.bg

В 87' Септември организира една от малкото си атаки след попадението, която бе завършена от Фонтейн, но силният му изстрел профуча над напречната греда. В 92' Фонтейн се реваншира с гол и сложи точка на спора.

„Армейците“ са четвърти в Първа лига с 40 точки, а водените от Христо Арангелов играчи, които записаха втора поредна победа, са 13-и с 21 т.