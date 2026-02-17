bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трикото на Лора Христова отива в най-важния музей!

От Лозана сами се свързали с родната делегация

Getty Images

Лора Христова - 22-годишната биатлонистка от Троян, записа името в историята си на българския спорт! Тя спечели бронз в индивидуалния старт, 15 км, от олимпийските игри в Милано/Кортина, а цял свят призна, че е била приятната изненада в надпреварата. 

Постижението на Лора ѝ осигури място и в... музея! В този на олимпийския спорт в Лозана!

Това разкриха от Българския олимпийски комитет. Очаква се след Игрите в Милано/Кортина Христова да дари своето трико.

Нова страница в историята

В писмо до избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева от музея пишат:

"Поздравления за фантастичния резултат на Лора Христова в старта на 15 километра. Не всеки ден се вижда биатлонист, който да се представя толкова перфектно! Освен изключителното й представяне, новата страница в историята, която тя написа за вашия Национален олимпийски комитет и вашата страна, също е феноменална.

Снимка: Getty Images

Поради всички тези причини, Олимпийският музей би се радвал да добави част от екипировката на Лора към колекциите си"

Българските експонати

В музея в Лозана може да се видят летвата, прескочена от Стефка Костадинова през 1987 г. - на 209 см. Това бе световен рекорд в скока на височина до 2024 г. 

Там са още състезателният ѝ номер от Атланта 1996 г., както и трикото на Евгения Раданова, с което спечели сребро и бронз в шорттрека от Игрите в Солт Лейк Сити пре 2002.

Снимка: Reuters

Лора Христова стана първата медалистка в биатлона за България след Солт Лейк Сити 2022, където Ирина Никулчина също взе бронз. Единствената олимпийска шампионка за България пък е Екатерина Дафовска.

