Трима българи на финалите на Световната купа в Банско

Трима българи преодоляха квалификациите на паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско.

На старта по-късно днес, 17 декември, ще застанат Малена Замфирова, Тервел Замфиров и Радослав Янков.

Те успяха да намерят място в 16-те най-добри при мъжете и жените.

Дамите

16-годишната Малена си подсигури преминаването на квалификацията още с първото си спускане по трасето. По червената част от него тя даде най-добро време от 37.26 секунди. Този резултат бе подобрен единствено от носителката на Световната купа Цубаки Мики от Япония, която записа 36.54 секунди, но по синьото трасе.

Във втората част от квалификацията Замфирова се състезаваше точно с Мики. По синьото трасе тя бе 19-а, но въпреки това с общо време от 1:17.28 минути нямаше никакви затруднения да намери място в същинската част от надпреварата.

Мъжете

Радослав Янков и Тервел Замфиров показа класа при мъжете и ще карат отново по-късно днес.

Братът на Малена даде 19-то време при първото си спускане, но след това успя ударно да навакса и остана само на 26 стотни от победителя в квалификациите Арно Годе от Канада.

Радослав Янков бе четвърти след първото каране, а с резултата във второто си спускане се нареди шести в квалификациите и си осигури каране в елиминациите.

Спусканията за място на подиума започват в 13:00 ч. по-късно днес, 17 януари.

