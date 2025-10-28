bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Трите прости съвета на Мохамед Али, които вдъхновяват и днес

Внукът на легендарния боксьор разказва за кодекса на дядо си

Трите прости съвета на Мохамед Али, които вдъхновяват и днес

Внукът на Мохамед Али - Нико Али Уолш - сподели трите съвета, които е получил от легендарния си дядо малко преди той да почине. Простички думи, които се превърнали в негов житейски и спортен кодекс.

Последният разговор

Година преди смъртта на Али през 2016 г., Нико се свързал с него чрез FaceTime. В един от редките дни, когато шампионът се чувствал добре въпреки болестта на Паркинсон.

"Беше в много добро настроение и можеше да говори ясно. Звучеше като в старите си интервюта - шегуваше се, заканваше се как ще се върне на ринга. И тогава реших да го помоля: "Дай ми няколко съвета, дядо", разказва Нико пред The Sun.

Отговорът на легендата бил кратък и ясен: Бъди във форма. Тичай. Храни се правилно.

Прости думи, огромен смисъл

Днес 25-годишният боксьор казва, че тези три принципа са неговото ръководство в живота и спорта. Подобно на дядо си, Нико изповядва исляма и поддържа строга дисциплина.

От SunSport дори описват как по време на семейна вечеря Нико се придържал единствено към бяло месо и плодове.

Единственото, което го различава от легендата? "Мразя да тичам, а той го обожаваше", признава Нико с усмивка. "Но точно това беше най-важният му съвет - бягането. За един боксьор то е всичко."

По стъпките на дядо

Али Уолш ще се завърне на ринга в сряда във Филипините, за да отбележи 50 години от легендарния двубой Thrilla in Manila между Мохамед Али и Джо Фрейзър.

Той ще се изправи срещу тайландеца Китисак Клинсон в същата, но вече обновена арена, където преди половин век дядо му победи Фрейзър в третия мач от емблематичната им трилогия.

"Да се бия на това място е огромна чест и благословия - сподели Нико. - Минах покрай арената и хората все още спират, за да снимат плакатите на дядо ми и Фрейзър. Това е нещо специално."

Наследството е живо

За Нико тези мачове не са просто спорт, а семейна история:

„Майка ми е тук. Тя гледаше как баща си се бие, а сега ще гледа мен, в същата арена. Това е повече от боксов мач – това е наследство.“

 
бокс филипините съвет кодекс внук манила джо фрейзър мохамед али

