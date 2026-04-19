Ударно начало! Бояна Костадинова грабна сребро и бронз в Батуми

Ударно начало за родните щангисти на европейското първенство по вдигане на тежести! Бояна Костадинова спечели сребро в изхвърлянето и бронз в двубоя в кат. до 48 кг.

Бояна започна с тежест от 74 кг в първото движение - изхвърляне. Опитът първоначално не бе зачетен заради леко трепване на левия лакът, но след това бе потвърден като редовен от журито.

При второто си излизане на подиума нашето момиче закова над главата си 77 кг. Тя не успя да се справи със 79 кг., но въпреки това взе сребро в движението. Лидер преди изтласкването е Джулия Империо (Италия) със 78 кг.

В изтласкването Костадинова направи успешен опит на 92 кг и остана пета в движението, но грабна бронз в двубоя с общо 169 кг. Златото взе фаворитката Империо със 176 кг, а втора се нареди Катерина Малашчук (Украйна) със 172 кг.

Пълна програма по дни

18:00 ч. – жени до 53 кг

20 април (понеделник):

11:00 ч. – мъже до 60 кг – с участието на Ангел Русев и Дениз Данев

14:00 ч. – мъже до 65 кг – с участието на Иван Димов и Здравко Пеловски

17:00 ч. – жени до 58 кг

21 април (вторник):

15:00 ч. – жени до 63 кг

18:00 ч. – мъже до 71 кг – с участието на Диян Пампорджиев

22 април (сряда):

15:00 ч. – жени до 69 кг – с участието на Галя Шатова

18:00 ч. – мъже до 79 кг

23 април (четвъртък):

15:00 ч. – мъже до 88 кг

18:00 ч. – жени до 77 кг – с участието на Мария Магдалена Кирева

24 април (петък):

15:00 ч. – мъже до 94 кг – с участието на Карлос Насар

18:00 ч. – жени до 86 кг

25 април (събота):

18:00 ч. – мъже до 110 кг – с участието на Христо Христов и Дейвид Фишеров

26 април (неделя):

12:00 ч. – жени над 86 кг

15:00 ч. – мъже над 110 кг

Всички тези категории с български коментар ще бъдат излъчени пряко по RING и на платформата VOYO.BG.