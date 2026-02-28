Весела Лечева: Упорството за власт на Стефан Ботев е недопустимо!

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева не остана безучастна към драматичните събития, свързани с федерацията по вдигане на тежести.

Заради неуредици, които продължават от средата на декември, след като на Конгреса Асен Златев спечели повече гласове от Стефан Ботев за президентския пост, но жалби по провеждането спряха вписването му, националите бяха заплашени да бъдат изгонени от базата на "Спортпалас" във Варна. Причината - дългове, в размер на 65 000 евро.

След намеса на Министерството на младежта и спортна това не се случи.

Позицията

В своя позиция до медиите Весела Лечева заяви, че упорството на Стефан Ботев да остане на поста е недопустимо.

„С тревога и безпокойство следя ситуацията в Българската федерация по вдигане на тежести. Вчера националният ни тим беше изправен пред заплахата да спре своята подготовка за Европейското първенство. Тази криза продължава от седмици, а упорството на бившия президент Стефан Ботев, който се опитва да саботира работата, е напълно недопустимо. По този начин той вреди на състезатели, треньори, клубове. Нанася щети на целия български спорт преди Летните олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

Само преди броени дни Карлос Насар стана Спортист №1 на годината в конкуренцията на световни и европейски шампион от различни спортове. 2025-а бе изключително успешна за българския спорт. 2026-а започна по същия начин, с най-силните за България Зимни олимпийски игри в последните 20 години.

На този фон действия на президент като Стефан Ботев, които са загубили избори, но с административни трикове и злоупотреба с правосъдие, опитват да удържат властта, са срамно петно за българския спорт.

Снимка: Lap.bg

Като Председател на БОК, но и като представител на спортното семейство, призовавам да върнем феърплея и нормалните отношения в българския спорт. Той се нуждае от ясни правила и законност, а не от злоупотреба с правосъдие.

Обръщам се и към всички мои колеги, големи имена на спорта – не позволявайте да бъдете използвани в чужди сценарии. Пазете името си, помнете, че за Вас е звучал националният химн. Не пречете на спортисти, треньори и специалисти да показват сега своите възможности, да се развиват, да печелят победи, да градят бъдещето на българския спорт“, пише Лечева.

В БОК

Лечева е в сходна ситуация като Асен Златев. Тя получи повече гласове на Конгреса на Българския олимпийски комитет през март 2025 г. от Стефка Костадинова. След изборите обаче бяха подадени 7 жалби пред съда, като до момента 4 са разгледани - 3 в полза на Лечева и 1 в полза на Костадинова.

От Международния олимпийски комитет обаче вече признаха избора на Лечева, въпреки че тя не е вписана в българските регистри, докато тече процедурата по обжалване.

Срещу избора на Златев имаше три жалби. Две от тях не стигнаха до съда заради неплатени такси. Остана само тази на клуб Христо Бъчваров Сливен.