Българските щангисти няма да бъдат гонени от базата във Варна

Щангистите от националния отбор на България няма да бъдат принудени да напускат "Спортпалас" - базата във Варна, в която се подготвят за европейското първенство.

Това става ясно от публикация на Министерството на младежта и спорта.

Вчера, 27 февруари, стана ясно, че от Българската федерация по вдигане на тежести са натрупали значителни задължения към Национална спортна база и спортистите ще трябва да напуснат преди крайната дата на лагера в края на март.

Позицията на ММС

"След намесата на ръководството на Министерството на младежта и спорта, националните състезатели по вдигане на тежести ще продължат подготвителния си лагер в Национална спортна база “Спортпалас”.

По този начин се гарантира нормалното протичане на подготовката на състезателите за предстоящото европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми през април 2026 г.

Министерството на младежта и спорта няма да допусне нито един състезател да бъде лишен от възможността да тренира.

ММС и Национална спортна база ЕАД ще продължат да съдействат активно за намирането на устойчиво и дългосрочно решение на възникналата ситуация, така че подготовката на състезателите да протича безпрепятствено и да се осигури стабилност за бъдещите им участия.", пишат от Министерството.

Задълженията

В морската ни столица са всички с изключение на олимпийския, световен и европейски шампион - Карлос Насар.

Натрупаните задължения към "Спортпалас" за месец февруари възлизат на над 30 000 евро. 15 000 евро има и стари дългове към съоръжението, а общо към Национална спортна база са: 50 000 евро (за лагери на Белмекен и ползване на "Арена София" за европейското първенство в столицата през 2024 г.). Общо старите задължения възлизат на 65 000 евро.

Ситуацията във федерацията по вдигане на тежести е тежка. През декември се проведе изборен конгрес, на който олимпийският шампион от Москва 1980 Асен Златев получи повече гласове от Стефан Ботев. Той обаче не успя да встъпи в длъжност като президент, тъй като бяха подадени жалби за провеждането на избора. Две от тях отпаднаха заради неплатени такси, но остана тази на клуб Христо Бъчваров Сливен.

Самият Насар изрази недоволството си от управлението и заподозря, че Ботев се опитва да фалира федерацията.

"Стефан Ботев не даде отчет за предната година. В момента се трупат разходи на федерацията, най-вероятно без намерение да ги плаща. Може да го питате дали иска да фалира федерацията и да саботира българските щанги! Действията му това казват! Ако не даваш отчет, няма как да вземеш бюджет от министерството. Никакви пари във федерацията не са влизали от външни лица. Глобата, която имаме, не се плаща. Отгоре на всичко се трупат разходи. Това е умишлено фалиране на федерацията!", коментира той преди дни след като бе награден за Спортист номер 1 на България за 2025 г.