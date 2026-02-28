Бронз за България от световното по биатлон!

Страхотното представяне на България в биатлона продължава! Страната ни вече има своя първи медал от световното първенство при подрастващите през настоящия сезон!

След бронза на Лора Христова от олимпийските игри в Милано/Кортина, този път с отличие от германския зимен център Арбер се поздрави Георги Джоргов.

Той се класира трети в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра до 19 години.

Състезанието

Джоргов се представи страхотно, като направи 3 грешки в стрелбата - по една в първите 3 опита.

Той финишира на 3:23.9 минути от победителя Рихардс Лозберс (Латвия).

Снимка: БФБиатлон

Шампионът също допусна три грешки, но бе най-бърз от всички по трасето - 38.21.2 минути. Втори остана украинецът Тарас Тарасюк с два пропуска на рубежа и на 54.5 секунди от първото място.

В състезанието се включиха 117 биатлонисти, а България имаше четирима представители. Николай Николов зае 19-а позиция с пет грешки, Андрей Ночев е 78-и с осем, а Мартин Христов е 83-и с шест сгрешени мишени.

По-късно днес предстои индивидуалната дисциплина на 15 км за състезатели до 21 години с участието на Георги Наумов и Веселин Белчински.

Още българи

Страната ни е представена от 12 биатлонисти на шампионатът за младежи, юноши и девойки:

Юноши до 19 години: Георги Джоргов (Сапарева баня), Николай Николов (Сапарева баня), Мартин Христов (Аякс Троян), Андрей Ночев (Аякс Троян)

Девойки до 19 години: Рая Аджамова (Аякс Троян), Никол Кленовска (Банско 2019), Десислава Минчева (Сапарева баня), Никол Петкова (Амбарица Троян)

Снимка: Getty Images

Младежи до 21 години: Георги Наумов (Сапарева баня, в момента НСА), Веселин Белчински (Сапарева баня)

Девойки до 21 години: Биляна Чавдарова (Стамболово, в момента НСА), Ирина Георгиева (Аякс Троян, в момента НСА)

Те са водени от треньорите Илиян Пенев, Димчо Мицов и Иван Баряков с ваксмайстор Петър Петров.