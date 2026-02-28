bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Бронз за България от световното по биатлон!

Донесе го Георги Джоргов при 19-годишните

Бронз за България от световното по биатлон!
Getty Images

Страхотното представяне на България в биатлона продължава! Страната ни вече има своя първи медал от световното първенство при подрастващите през настоящия сезон!

След бронза на Лора Христова от олимпийските игри в Милано/Кортина, този път с отличие от германския зимен център Арбер се поздрави Георги Джоргов.

Той се класира трети в индивидуалната дисциплина на 12.5 километра до 19 години. 

Състезанието

Джоргов се представи страхотно, като направи 3 грешки в стрелбата - по една в първите 3 опита. 

Той финишира на 3:23.9 минути от победителя Рихардс Лозберс (Латвия). 

Снимка: БФБиатлон

Шампионът също допусна три грешки, но бе най-бърз от всички по трасето - 38.21.2 минути. Втори остана украинецът Тарас Тарасюк с два пропуска на рубежа и на 54.5 секунди от първото място.

В състезанието се включиха 117 биатлонисти, а България имаше четирима представители. Николай Николов зае 19-а позиция с пет грешки, Андрей Ночев е 78-и с осем, а Мартин Христов е 83-и с шест сгрешени мишени. 

По-късно днес предстои индивидуалната дисциплина на 15 км за състезатели до 21 години с участието на Георги Наумов и Веселин Белчински.

Още българи

Страната ни е представена от 12 биатлонисти на шампионатът за младежи, юноши и девойки:

Юноши до 19 години: Георги Джоргов (Сапарева баня), Николай Николов (Сапарева баня), Мартин Христов (Аякс Троян), Андрей Ночев (Аякс Троян)

Девойки до 19 години: Рая Аджамова (Аякс Троян), Никол Кленовска (Банско 2019), Десислава Минчева (Сапарева баня), Никол Петкова (Амбарица Троян)

Снимка: Getty Images

Младежи до 21 години: Георги Наумов (Сапарева баня, в момента НСА), Веселин Белчински (Сапарева баня)

Девойки до 21 години: Биляна Чавдарова (Стамболово, в момента НСА), Ирина Георгиева (Аякс Троян, в момента НСА)

Те са водени от треньорите Илиян Пенев, Димчо Мицов и Иван Баряков с ваксмайстор Петър Петров.

Тагове:

световно първенство биатлон юноши сапарева баня Георги Джоргов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Олександър Усик ще защитава титлата си! Съперникът е изненадващ. Вижте датата!

Олександър Усик ще защитава титлата си! Съперникът е изненадващ. Вижте датата!
Антъни Иванов показа

Антъни Иванов показа "човека, който ще счупи рекордите на Насар"
Весела Лечева: Упорството за власт на Стефан Ботев е недопустимо!

Весела Лечева: Упорството за власт на Стефан Ботев е недопустимо!

Домашна помощница е 9 пъти по-популярна от Кристиано Роналдо!

Домашна помощница е 9 пъти по-популярна от Кристиано Роналдо!
Контузия, нерви и загуба за баскетболистите от Норвегия

Контузия, нерви и загуба за баскетболистите от Норвегия

Последни новини

Весела Лечева: Упорството за власт на Стефан Ботев е недопустимо!

Весела Лечева: Упорството за власт на Стефан Ботев е недопустимо!

Българските щангисти няма да бъдат гонени от базата във Варна

Българските щангисти няма да бъдат гонени от базата във Варна

Домашна помощница е 9 пъти по-популярна от Кристиано Роналдо!

Домашна помощница е 9 пъти по-популярна от Кристиано Роналдо!
Антъни Иванов показа

Антъни Иванов показа "човека, който ще счупи рекордите на Насар"
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV