Българският плувец Антъни Иванов провокира последователите си с интересен кадър, а след това смени описанието на снимката.

Той позира с канадския щангист Боуди Сантави и написа "С човека, който ще счупи рекордите на Карлос Насар на 24 май".

Точно тогава започват т.нар. "Игри за допингирани", от които и двамата са част.

Недоволството

Публикацията на Антъни предизвика вълна от негативни реакции и малко след публикуването той я изтри. Няколко часа по-късно в социалните мрежи на плувеца се появи същата снимка, но с описание "С най-добрия щангист в света".

Иванов и Сантави ще участват в иновативната надпревара за спортисти, които няма да бъдат проверявани с допинг тестове. Своеобразните Игри ще се проведат от 21 до 24 май в Лас Вегас.

Те включват само три дисциплини - 50 метра плуване свободен стил, 100 метра спринт и вдигане на тежести. Победителите ще си осигурят чек за $250 000. А подобряване на световния рекорд ще гарантира премия от $1 милион.

Рекордите на Насар

Карлос Насар преди дни спечели за втори път наградата за Спортист номер 1 на България. Той е олимпийски (от Париж 2025), трикратен световен и трикратен европейски шампион.

На европейското първенство в Кишинев през април той триумфира за трети път на континентален шампионат, като постави световен рекорд в изтласкването и в двубоя в категория до 96 кг.

Снимка: БГНЕС

През октомври пък Насар стана световен шампион в трета различна категория, този път до 94 кг. Той стигна до световен рекорд в движението изтласкване.

Кой е Боуди Сантави?

Щангистът от Канада вдига в категорията на Насар 94-96 кг.

Той не може да се похвали с големи успехи на международно ниво, но има в колекцията си сребро от Панамериканските игри (2019) и шампионат (2020).

Канадецът е шампион от Игрите на британската общност от 2021 г.

View this post on Instagram A post shared by Boady Santavy OLY (@boady_champ)

Подобряване на постижението на Насар на предстоящите "Игри за допингирани", ще му донесе солидна премия от 1 милион долара!