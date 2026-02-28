Домашна помощница е 9 пъти по-популярна от Кристиано Роналдо!

В ерата, в която всичко се измерва с харесвания и споделяния в социалните мрежи, всяка реакция е ценна.

Със сигурност знаем, че Кристиано Роналдо е най-следваната знаменитост в "Инстаграм" със своите почти 672 милиона фенове.

Но една домашна помощница го изпревари! Оказа се, че хората я харесват 9 пъти повече!

Проучването

Заключението идва от известния водещ Пиърс Моргън.

Австралиецът наскоро публикува два снимки по случай рождени дни на близки хора. На едната, от 5 февруари е с Кристиано Роналдо, на който честити рождения ден.

На другата, от 23 февруари, е с Кори - домашната помощница на семейството му, която също празнуваше рожден ден.

Заключението е следното:

Роналдо - 1,4 милиона преглеждания, 102 000 харесвания.

Кори - 13 милиона преглеждания, 184 000 харесвания.

"Което изглежда подсказва, че Кори е 9 пъти по-голяма звезда от Кристиано и почти два пъти повече харесвана! Тя беше навсякъде във Филипинските медии (виж третата снимка), и дори филипинци ме спират на улицата в Лондон, за да ме помолят да ѝ кажа честит рожден ден. Въпрос на време е да излезем заедно и някой да ме помоли да им направя селфи с Кори. Или по-лошо, ние сме с Кристиано и те го молят да снима!", в шеговит тон написа Морган.

Големите интервюта

Самата Кори има само 1551 последователи в "Инстаграм".

Роналдо обаче със сигурност е приел с усмивка заключението на дългогодишния му приятел Пиърс Морган.

В началото на ноември 2025 г. португалецът гостува в подкаста му, който има впечатляващите над 8 милиона гледания, а откъсите от него нямат под 1 милион.

Пред Морган Роналдо разкри, че планира сватбата му с Джорджина да е след световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, което ще е евентуално последно в неговата кариера.