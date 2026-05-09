Вингегор, какъв е този лак за нокти? (ВИДЕО)

Фаворитът за титлата в Джиро д'Италия Йонас Вингегард и неговите съотборници от Visma-Lease a Bike избраха да открият надпреварата в България с прост, но силно символичен жест: червен лак за нокти в подкрепа на Børns Vilkår - датска организация, ангажирана с борбата с физическото и психологическото насилие над непълнолетни.

Кампанията има за цел да привлече вниманието към факта, че много деца растат в опасни условия.

Вингегор използва високата трибуна на състезанието, за да повиши осведомеността по проблема, отбелязвайки в социалните медии, че „едно на всеки шест деца е жертва на физическо или психологическо насилие от страна на родителите си“ и подчертавайки необходимостта от тяхната защита и осигуряване на щастливо детство.

В инициативата участваха и други колоездачи и спортисти, които се присъединиха, като си лакираха ноктите в червено, за да подсилят посланието и да привлекат вниманието към проблема, с цел генериране на осведоменост и промяна.