Владимир Илиев е на прага на историята (ВИДЕО)

Биатлонистът ще изравни легендата на шорттрека Евгения Раданова

Най-добрият български биатлонист Владимир Илиев е на прага на историята! Със спечелената квота за Милано/Кортина, той придоби право на участие на пети поредни Зимни олимпийски игри.

"5 олимпиади са си много. Първата бях съвсем млад. Не бях съвсем подготвен, но просто трябваше да се отиде. Това е един опит, който ми е помогнал. Надявам се, че ще ми помогнат всички дотук за последната, която ще е за мен", заяви Илиев специално за bTV.

"Когато имаш семейство, е по-различно. В деня, в който имаме дете, аз бях първият човек, който щеше да каже "Край!", ако не успяхме да се справим в тези 2 години с нашето дете. Когато всичко върви нормално, за мен ще е доста трудно да кажа "Стоп!", но ще дойде и този ден".

Най-опитният

За Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина България има 20 спечелени квоти в 6 различни спорта. Най-опитният в делегацията е именно Илиев.

Кариерата му на най-големия спортен форум започва още във Ванкувър през 2010 г. Най-доброто му представяне е през 2018-а, когато в индивидуалната надпревара в Пьонгчанг е 19-и. Илиев има сребърен медал от световното първенство през 2019 г.

11 дни преди Игрите: МОК работи с екипа на Весела Лечева

В Италия Илиев ще се превърне в българина с най-много участия на Зимни игри. Той ще изравни легендата на шорттрека Евгения Раданова, която обаче, освен 5 пъти на Зимни игри, веднъж участва и на Летни - в колоезденето в Пекин през 2008-а.

На Игрите в Милано Владимир ще разчита на безценна подкрепа. В надпреварата при жените ще участва неговата съпруга – Милена Тодорова, която за трети път се класира за най-големия спортен форум.

