Други Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Владимир Кличко пред bTV: На мача с Кубрат се чувствах като в София (ВИДЕО) Един от най-великите боксьори бе гост в "Лице в лице"

През 2024 г. всички погледи бяха вперени в боксовия ринг в Хамбург. Един българин направи сериозен опит да разклати трона на Владимир Кличко на световния връх.

Кубрат Пулев загуби тази среща и украинецът защити своите пояси в тежка категория при професионалистите, но спомените остават!

Кличко е специален гост у нас по покана на българската федерация по бокс и във връзка с предстоящото европейско първенство за мъже и жени през септември. Той бе и в студиото на "Лице в лице", където нямаше как да не разкаже за онази среща.

Знамената

Бившият световен шампион в тежка категория заяви, че на 15 ноември 2014 г. е бил изключително впечатлен - и от Кубрат Пулев, и от публиката в залата.

Снимка: Getty Images

"Бях много впечатлен колко решителен е Кубрат Пулев. Битката завърши доста рано, но през първите рундове предизвикателствата бяха много сериозни. Той беше изключително добре подготвен технически, много добър боец, физически подготвен и беше предизвикателство за мен", не спести похвали Кличко.

По това време той живее в града-домакин на битката:

"Не трябва да забравяме, че се биех и в моя град в Германия, в залата всички фенове очаквах да викат за мен. Когато влязох, видях много български знамена. Мислех си "Какво се случва? Не съм в Хамбург, а в София!"

Снимка: Getty Images

Завръщането

На 50 години Владимир Кличко заяви, че все още се чувства в добра форма, която може да го качи на ринга.

В своята кариера при професионалистите олимпийският шампион от Атланта 1996 има 64 победи, 53 от които с нокаут, и едва 5 поражения. За последно той се боксира през 2017 г.

"Спортът ни учи да поддържаме под контрол гнева си. Когато човек печели, чувството е страхотно. Не казвам, че трябва да губим повече, за да учим повече. Страхотно постижение е успехът, но успяваш да се учиш, когато нещата не се случат така, както си го искал. Тогава учиш много за спорта и за себе си", заяви Кличко и добави:

Снимка: Getty Images

"Постоянно чувам спекулации за завръщането ми, откакто се отказах. Целта ми е да счупя рекорда и да стана най-възрастният шампион в тежка категория. Бих казал, че още ме бива. Още повече, че Олександър Усик оваканти поясите. Нещо би могло да се случи в бъдеще, но в момента мисля повече как да помогна на държавата си, какво да ѝ дам, за да останем една демократична държава."

Традицията в семейството

Владимир Кличко има интересна семейна история. Той не е първият боксьор в семейството.

Брат му Витали, който в момента е кмет на Киев, се качва на професионалния ринг преди него. Двамата обаче никога не са посягали един на друг.

"Как може човек да се бие с брат си? Мога да го прегърна, но не и да го цапардосам! В нашето семейство това не се случва! Това е обещание към майка ни да не се бием помежду си. Всяка майка може да разбере това обещание!"

Днес те заедно са лицата на съпротивата на Украйна срещу руската инвазия, която започна през 2022 г.

"Боксът при мен е традиция, но преди това е и възможност. Всеки един шампион трябва да може да мотивира по-младите. Това се случва в Украйна и в момента, въпреки войната. Боксьорите са млади, но гледат към своите идоли. Те искат да постигнат повече от тях. Условията са по-различни. Аз нямах шанс да тренирам за европейско, световно, олимпийски игри по време на война.

Мисля, че сегашното поколение ще е по-силно от нас, защото то минава през война. Това ще ги накара да помогнат за възстановяването на Украйна, ще направят Украйна, Европа и България по-силна. На първо време трябва да спрем войната и това ще стане, когато всички замесени понесат своите последици", категоричен е Кличко.