С пагони към върха: Владо, Милена и животът в казарма (ВИДЕО)

Броени дни преди началото на зимните олимпийски игри в Милано/Кортина - поглед към състава на българския отбор. Страната ни ще бъде представена от 20 спортисти, като шестима от тях са в състава на Българската армия.

Младши сержант и биатлонист Владимир Илиев ще носи българския флаг към олимпийските игри. До него ще застане половинката му - редник Милена Тодорова, чийто дядо е генерал.

Военни олимпийци

Владимир Илиев ще изравни рекорда на Евгения Раданова за най-много участия на зимни игри за български спортист.

"Честно казвам, не го чувствам като някакъв рекорд. Това говори за спортно дълголетие. Все пак най-важното е да се опазя здрав и без контузии. Успял съм да показвам резултати през тези години, за да мога да се класирам за олимпийските игри“, сподели Илиев пред bTV.

“Моят чин е младши сержант. Това е чест за нас - да бъдем в редиците на Българската армия. И тя винаги ни е помагала. Също така участваме на световни първенства за военнослужещи, които са доста популярни в Европа и по света като цяло. Доста от конкурентите ни също са военнослужещи с чинове. Така се получават много силни и интересни състезания", добавя световният вицешампион за 2019 г.

„Аз съм редник и за мен това е чест. Не много спортистите у нас, които са военизирани. Смятам, че за да ни изберат, всъщност са оценили нашите качества - дисциплина, отговорност и организираност", сподели Милена Тодорова.

На игри... в казарма

В света на биатлона много от спортистите са военизирани, а за Владимир и Милена състезанията за военни са като малки олимпиади. С една разлика - казармата.

"Когато участваме във военните игри, живеем в казарми, което доста сплотява отбора. Точно както реално живеят военнослужещите – храним се в столова и всичко наподобява една малка олимпиада. Милена има доста опит. Веднъж дори беше бременна“, разказа Илиев.

„Да, първия път бях бременна в казармата. Въпреки това ми хареса, защото всички отбори бяха заедно. Ние, включително жените от българския отбор, спяхме в стаи с двуетажни легла. Както е навярно във всяка казарма. Къпането и условията като цяло също бяха много интересни. Това ще ми остане като спомен, който едва ли бих имала възможност да преживея по друг начин, ако не бях част от военната рота", добавя Милена.

Откриването на игрите в Милано/Кортина е на 6 февруари, а Владимир и Милена ще започнат участието си на 10 и 11 февруари.