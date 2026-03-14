"Баскетболни дневници", еп. 6: Баскетбол и AI - жената, която промени играта (ВИДЕО)

Момичетата могат всичко – и Лили Борисова го доказва всеки ден. Израснала в сърцето на Старопрестолния град със свободен дух, тя носи гордост и високо вдигната глава.

Лили владее технологиите на новия свят по-добре от мнозина, без да претендира за това. Не се страхува от изкуствения интелект, защото вярва в собствения си ум. Обожава баскетбола, а всеки ден на работа за нея е празник.

„Баскетболът като професия ме намери“, споделя мениджърът „Дигитализация и иновации“ в БФБ в Епизод 6 на специалната ни дигитална рубрика "Баскетболни дневници", която ви очаква на VOYO.BG. Като дете със съпътстваща подкрепа от леля си, Лили изучава компютри и английски рано-рано.

Първата ѝ среща с професионалния спорт идва на международен турнир в родния ѝ град Велико Търново, където помага с компютърна поддръжка и английски. Това е началото на пътя ѝ в баскетбола – без очаквания, но с огромно желание.

Баскетболът ѝ открива нови светове – НБА, Олимпийски игри, престижни турнири. Но най-ценни за Лили са хората и приятелствата, които среща. Работните ѝ дни никога не са еднообразни – един ден е в офис, друг ден в зала, трети пътува за турнир. „Това ме направи космополитен човек“, казва тя, „защото навлязох в спорта като дете – отворена и без страх за бъдещето.“

Като мениджър, Лили създава нови стандарти за България и Европа. Започнала с баскетболна статистика – проследяване на всеки пас, точка и борба на играчите – сега ръководи дигитални платформи, интеграция на системи, автоматизация и изкуствен интелект.

Българската федерация е сред водещите дигитални организации в Европа: всички процеси са електронни, данните се обновяват в реално време, а мачовете се заснемат с AI-камери, които следят топката и състезателите без оператор. Това позволява анализ за треньори, съдии и фенове, както и стрийминг с високо качество.

Лили е убедена, че иновациите са само част от мисията ѝ. „Ако мога да променя нещо, ще е менталитетът – културата и ценностите. Спортът трябва да е приоритет, не личните амбиции.“

За нея истинската гордост идва от успехите на спортисти като Григор Димитров и Димитър Бербатов национални отбори и световно признати дисциплини. „Целта ни е да направим спорта магично място за децата – безопасно и вдъхновяващо.“

Опитът с Евролигата е сред най-вълнуващите моменти – каймакът игра в София. Като технически делегат Лили контролира целия процес – от паркинг и охрана - до телевизионни и маркетингови изисквания. „Видях как работи Евролигата от първо лице и научих безценни уроци за организация и стандарт.“

