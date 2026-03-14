Майката на Никола Цолов го посрещна във Валенсия (ВИДЕО)

Никола Цолов се прибра в Европа след историческия успех във Формула 2 - победата в първия старт от сезона в Австралия.

Българския лъв беше посрещнат на летището във Валенсия (Испания) от майка си Мира. Именно тя първа го поздрави за победата.

В дните преди състезанията в Мелбърн Мира следеше внимателно пътуването на сина си, а след това изгледа всички сесии в Австралия.

Феновете отбелязаха, че успехът на пилота на Кампос Рейсинг в основното състезание е бил хубав подарък за майка му по случай 8 март.

Ревът на Българския лъв

Само три състезателни уикенда бяха нужни на Никола Цолов, за да стигне до първата си победа във Формула 2.

След 17-ото място в спринта на Гран при на Австралия световният вицешампион във Формула 3 отговори по шампионски – с категорична победа в основното състезание.

Българския лъв от Кампос стартира пети, но се възползва брилянтно от инцидентите пред него и от двата рестарта и финишира пръв. Зад Цолов останаха шампионът във Формула 3 Рафаел Камара (Бразилия) и нидерландецът Лоранс ван Хупен.

С победата си Цолов излезе начело в генералното класиране с 25 точки. Камара е втори с 18, а ван Хупен – трети със 17.

Следващият кръг от шампионата е в Бахрейн през април, но провеждането му остава под въпрос заради напрежението в Близкия изток.