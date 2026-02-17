Вон: Кракът ми е на парчета, но отново съм у дома! (ВИДЕО)

9 дни и 4 операции след бруталното падане на Зимните олимпийски игри, Линдзи Вон отново е в САЩ!

"Кракът ми все още е на парчета, но най-после съм у дома!", сподели в социалните мрежи скиорката заедно с трогателното видео на трудния път обратно към Америка.

Преди да напусне Италия, Вон направи мил жест – остави на педиатричното отделение всички плюшени играчки, подарени ѝ от фенове с пожелания за бързо възстановяване.

Инцидентът с Вон се случи по време на спускането в Кортина на 8 февруари. Американката беше сред фаворитките за победата, въпреки че малко по-рано скъса кръстни връзки по време на спускането в Кран-Монтана.

В САЩ я чакат още операции, като според някои лекари кракът й все още е в опасност.

Спасителният пояс

Експертите са категорични - последствията можеха да бъдат и много по-лоши. Сякаш някаква невидима сила предпази легендата от още по-опустошителни поражения.

В мига, в който Вон губи контрол при скорост над 120 км/ч, под костюма ѝ за части от секундата се разгъва въздушна възглавница. Тя обгръща раменете, гърдите и гърба – зоните, които поемат най-силен натиск при подобни падания.

По време на тежкия инцидент тя е носела задължителната за скоростните дисциплини airbag система, а кадрите на Вон в очакване на помощ на пистата показват, че гърдите ѝ изглеждат "надути" – знак, че защитният щит се е разгърнал и вероятно е омекотил удара.

Системата използва сензори и GPS, които следят ъгъла, ускорението и ротацията на тялото в реално време. Ако алгоритъмът разпознае изхвърляне във въздуха или опасно превъртане, възглавницата се задейства още преди удара. След около 20 секунди тя автоматично се изпуска.

Електронният модул съхранява данните от инцидента – своеобразна черна кутия, която позволява детайлен анализ на всяко движение. За разлика от обикновен протектор, системата може да абсорбира до седем пъти повече енергия при удар.