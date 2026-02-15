Жесток бой помрачи олимпийски хокеен мач (ВИДЕО)

Жесток бой помрачи хокейния мач от олимпийския турнир между Канада и Франция. "Кленовите листа" спечелиха с 10:2, за да се класират директно на четвъртфинал с пълен актив от 9 точки в група 1. В края на двубоя обаче Том Уилсън и Пиер Кринон изпуснаха нервите си.

Лайнсмените опитаха да ги разтърват и в началото имаха успех, след като французинът повали съперника. Канадецът обаче отново му се нахвърли, събори го и започна да го налага.

Чак след това съдиите ги разделиха и двамата получиха наказания за нарушения на правилника.





Искри на леда

За 9-кратния шампион Канада това беше първа победа с 10 вкарани гола на олимпийски турнир от Албервил 1992 насам - тогава 10:0 над Норвегия.

Попаденията срещу Франция бяха дело на Уилсън, Деван Тейвс, Марк Стоун, Кейл Макар, Сидни Кросби, Конър Макдейвид, Бо Хорват и Брандън Хагел, докато за "петлите" се разписаха Флоран Дуай и Саша Трале.

Зрелищна схватка в Милано/Кортина имаше и вчера, когато хокеистите на САЩ и Дания си спретнаха меле при победата с 6:3 за "янките".