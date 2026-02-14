Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри

Владимир Зографски влезе в историята на българския ски скок! Националът постигна рекордно класиране на Зимни олимпийски игри, заемайки десетото място на голямата шанца в Предацо.

Той направи два скока от по 133.5 м, с което заслужи 277,3 точки - с една десета по-малко от победителя на нормалната шанца Филип Раймунд (Германия).

Предишният български рекорд също беше на Зографски - 14-о място на нормалната шанца в Пьонгчанг 2018.

Постижението на 32-годишния Зографски в Италия е още по-впечатляващо, имайки предвид, че в момента България не разполага с модерна шанца, отговаряща на изисквания за провеждане на състезания.

Призовата тройка

Шампион тази вечер стана Домен Превц (Словения) с 301.8 точки. Среброто грабна Рей Никайдо (Япония), а бронза завоюва Каспер Томасяк (Полша).

За 26-годишния Превц e втори триумф в Милано-Кортина 2026, след като той помогна на Словения да спечели и смесеното отборно състезание.

Рен Никайдо (Япония) остана втори с 295.0 точки. Азиатецът беше лидер в средата на състезанието с най-дългия първи опит от 140 м и 154.0 точки, но във втория постигна 136.5, което не беше достатъчно за титлата.

Полякът Кацпер Томасяк завърши трети с 291.2 точки след скокове от 133 и 138.5 м и прибави ново олимпийско отличие след среброто на малката шанца преди 5 дни.