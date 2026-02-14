bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри

Рекордно класиране за родния ски скок

Зографски влезе в историята с Топ 10 на олимпийски игри
Reuters

Владимир Зографски влезе в историята на българския ски скок! Националът постигна рекордно класиране на Зимни олимпийски игри, заемайки десетото място на голямата шанца в Предацо.

Той направи два скока от по 133.5 м, с което заслужи 277,3 точки - с една десета по-малко от победителя на нормалната шанца Филип Раймунд (Германия).

Предишният български рекорд също беше на Зографски - 14-о място на нормалната шанца в Пьонгчанг 2018.

Постижението на 32-годишния Зографски в Италия е още по-впечатляващо, имайки предвид, че в момента България не разполага с модерна шанца, отговаряща на изисквания за провеждане на състезания.

Снимка: Reuters

Призовата тройка 

Шампион тази вечер стана Домен Превц (Словения) с 301.8 точки. Среброто грабна Рей Никайдо (Япония), а бронза завоюва Каспер Томасяк (Полша).

За 26-годишния Превц e втори триумф в Милано-Кортина 2026, след като той помогна на Словения да спечели и смесеното отборно състезание.

Рен Никайдо (Япония) остана втори с 295.0 точки. Азиатецът беше лидер в средата на състезанието с най-дългия първи опит от 140 м и 154.0 точки, но във втория постигна 136.5, което не беше достатъчно за титлата.

Полякът Кацпер Томасяк завърши трети с 291.2 точки след скокове от 133 и 138.5 м и прибави ново олимпийско отличие след среброто на малката шанца преди 5 дни.

Снимка: Reuters

 
Тагове:

България Италия рекорд владимир зографски Зимни олимпийски игри Топ 10

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)

Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)
Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!

Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!
ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица
Ван Дам срещу Джейк Пол – кой ще падне пръв?

Ван Дам срещу Джейк Пол – кой ще падне пръв?
Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла

Героини в Истанбул: България ще играе за европейската титла

Последни новини

Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)

Милена Тодорова пред bTV: Може би така е било писано (ВИДЕО)
ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица

ЦСКА удари ЦСКА 1948 и в Бистрица
Това е нашата Милена!

Това е нашата Милена!
Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!

Страхотна Милена Тодорова завърши четвърта на Игрите!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV