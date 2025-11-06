Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG

Футболната вечер в Лига Европа обещава зрелище и драма – Мидтиланд посреща Селтик в битка за върха, Лион търси продължение на перфектната си серия срещу амбициозния Бетис, а Динамо Загреб и Селта Виго се срещат за първи път в Европа. Щутгарт и Фейенорд възраждат стара европейска вражда, докато Виктория Пилзен приема непобедения Фенербахче. Всички срещи гледайте пряко в платформата VOYO.BG.
Мидтиланд – Селтик
Мидтиланд оглавява класирането в Лига Европа и е най-резултатният отбор в турнира този сезон. „Викингите“ приемат шотландския първенец Селтик. Началото на сезона за „детелините“ обаче далеч не е толкова добро.
Селтик изостава на девет точки от върха в местното първенство. Въпреки че постигна първа победа в Лига Европа в миналия кръг срещу Щурм Грац с 2:1, клубът се раздели с мениджъра си Брендън Роджърс миналата седмица.
От треньорската рокада насам тимът е в серия от две последователни победи и влиза в сблъсъка с Мидтиланд след впечатляващ успех с 3:1 у дома срещу вечния съперник Рейнджърс. Ще успеят ли „детелините“ да детронират „викингите“ от първата позиция във втория по сила европейски турнир?
Гледайте от 19:45 – навсякъде и по всяко време – в онлайн платформата VOYO.BG.
Бетис – Лион
От един отбор в перфектна форма към друг. Лион остава без загуба и все още не е допуснал гол в Лига Европа. Този път обаче приема финалиста от Лигата на конференциите – Реал Бетис.
Испанците имат горчив спомен от последната среща между двата тима – през 2013 година Лион побеждава андалусийците у дома и им отнема първото място в групата.
Ще успее ли Бетис да постигне първа победа над високо летящите гости от Франция? Отговорът – от 22:00 в онлайн платформата VOYO.BG.
Динамо Загреб – Селта
След като победи Кирил Десподов и ПАОК във втория кръг на Лига Европа, Селта Виго е в серия от седем последователни мача без загуба и сега ще се изправи срещу безгрешния този сезон Динамо Загреб.
Хърватите все още нямат поражение в турнира, а това ще бъде първата среща между двата отбора в Европа. Интересното е, че Селта никога не е побеждавала хърватски съперник, докато Динамо Загреб е в серия от три мача без загуба срещу испански отбори.
Срещата гледайте от 19:45 – навсякъде и по всяко време – в онлайн платформата VOYO.BG.
Щутгарт – Фейенорд
Класически сблъсък от историята на евротурнирите. Бившият отбор на Красимир Балъков – Щутгарт, посреща тима на бившия страж на Левски Пламен Андреев – Фейенорд.
Двата отбора са се срещали осем пъти в Европа, като балансът е напълно изравнен – по три победи и две равенства. Този мач обаче ще бъде първият между тях от 25 години насам.
Кой ще надделее? Разберете от 22:00 в онлайн платформата VOYO.BG.
Виктория Пилзен – Фенербахче
Последният двубой в нашия списък противопоставя вицешампиона на Чехия на този на Турция. Виктория Пилзен приема Фенербахче.
С Доменико Тедеско начело „фенерите“ се намират във възход – две победи от три мача в Лига Европа и нито една загуба в турската Суперлига.
Двата отбора вече са се срещали – на осминафиналите в Лига Европа, когато Фенербахче продължи напред с общ резултат 2:1.
Чехите обаче са впечатляващи този сезон в Европа – един от седемте отбора без поражение, заемайки седмо място във временното класиране. Как ще завърши сблъсъкът между Виктория Пилзен и Фенербахче?
Гледайте от 22:00 – навсякъде и по всяко време – в онлайн платформата VOYO.BG.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK
Виктория Пилзен
срещу
Фенербахче
06.11.2025 22:00
Мидтиланд
срещу
Селтик
06.11.2025 19:45
Статистики за двубоя от Лига Европа между Селтик и Щурм Грац
66%
Притежание на топката
34%
Стадион:
Celtic Park
Състави
1
2
20
5
63
8
42
41
27
17
23
8
77
10
4
21
19
5
47
24
17
40
1
Каспер Шмайхел
2
Алистър Джонстън
20
Камерън Картър-Викерс
5
Лиам Скейлс
63
Киърън Тиърни
8
Бенджамин Нигрен
42
Калъм Макгрегър
41
Рео Хатате
27
Арне Енгелс
17
Kelechi Iheanacho
23
Себастиан Тунекти
40
Матео Бинети
5
Тим Оерман
47
Емануел Айву
24
Димитри Лавале
17
Емир Карич
4
Джон Горенц Станкович
21
Точи Чукуани
19
Томи Хорват
10
Отар Китеишвили
8
Филип Кучачюк
77
Морис Малоун
Срещата по минути
Axel Kayombo влезе на мястото на Томи Хорват
82′
Леон Гргич влезе на мястото на Отар Китеишвили
78′
78′
Мишел Анж Баликвиша влезе на мястото на Себастиан Тунекти
Точи Чукуани e изгонен с директен червен картон
70′
64′
Бенджамин Нигрен отбеляза гол!
61′
Лиам Скейлс отбеляза гол!
Сиди Джата влезе на мястото на Морис Малоун
60′
Яков Хьодл е сменен от Филип Кучачюк
59′
58′
Камерън Картър-Викерс получи жълт картон
Джон Горенц Станкович получи жълт картон
56′
Джейланд Мичъл е сменен от Тим Оерман
46′
26′
Colby Donovan е сменен от Алистър Джонстън
ГООООЛ! Томи Хорват беше точен за отбора си
15′
4′
Джони Кени влезе на мястото на Kelechi Iheanacho
Статистики за двубоя от Лига Европа между Фенербахче и Щутгард
35%
Притежание на топката
65%
Стадион:
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Състави
31
27
37
24
3
21
11
5
45
19
9
8
27
11
22
16
6
7
14
24
3
33
31
Едерсън Мораес
27
Нелсън Семедо
37
Милан Шкриняр
24
Джейдън Остъруолд
3
Арчи Браун
21
Асенсио
11
Едсън Алварес
5
Исмаил Юксек
45
Нене Доргелес
19
Юсеф Ен-Несири
9
Мухамед Актюркоглу
33
Александър Нюбел
14
Лука Антони Джакес
24
Джулиан Шабот
3
Рамон Хендрикс
22
Лоренц Асиньон
16
Атакан Каразор
6
Анджело Стилър
7
Максимилиан Мителщед
27
Б. Буанани
11
Билал Ел Ханус
8
Тиаго Томас
Срещата по минути
Джулиан Шабот получи жълт картон
90+9′
90+9′
Огуз Айдън получи жълт картон
90+8′
Исмаил Юксек получи жълт картон
Жълт картон за Дениз Ундав
90+8′
89′
Джон Дюран получи жълт картон
87′
Андерсън Талиска е сменен от Мухамед Актюркоглу
87′
Джон Дюран влезе на мястото на Юсеф Ен-Несири
Фин Джелтш е сменен от Лука Антони Джакес
86′
Крис Фюрих е сменен от Тиаго Томас
86′
86′
Жълт картон за Милан Шкриняр
82′
Себастиан Шимански влезе на мястото на Асенсио
82′
Джейдън Остъруолд получи жълт картон
80′
Огуз Айдън е сменен от Нене Доргелес
Николас Нарти е сменен от Атакан Каразор
77′
Джейми Левелинг е сменен от Рамон Хендрикс
77′
Дениз Ундав влезе на мястото на Б. Буанани
63′
45+4′
Жълт картон за Нелсън Семедо
34′
Мухамед Актюркоглу не сбърка.
Жълт картон за Анджело Стилър
31′
26′
Жълт картон за Едсън Алварес
Билал Ел Ханус получи жълт картон
21′
Статистики за двубоя от Лига Европа между Селтик и Спортинг Брага
56%
Притежание на топката
44%
Стадион:
Celtic Park
Състави
1
51
20
5
63
8
42
28
38
17
23
9
21
18
41
29
27
5
14
6
26
1
1
Каспер Шмайхел
51
20
Камерън Картър-Викерс
5
Лиам Скейлс
63
Киърън Тиърни
8
Бенджамин Нигрен
42
Калъм Макгрегър
28
Пауло Бернардо
38
Дайзен Маеда
17
Kelechi Iheanacho
23
Себастиан Тунекти
1
Лукаш Хорничек
14
Густав Лагербийлке
6
Витор Карвальо
26
Брайт Арей-Мби
41
29
Горби Жан Батист
27
Флориан Грилич
5
Леонардо Лело
21
Рикардо Орта
18
Пау Виктор
9
Амин Ел Уацани
Срещата по минути
89′
Жълт картон за Лиам Скейлс
Габри Мартинес отбеляза гол!
85′
Габри Мартинес влезе на мястото на Амин Ел Уацани
82′
81′
Дейн Мъри е сменен от Киърън Тиърни
81′
Жълт картон за Марсело Сарачи
77′
Джеймс Форест е сменен от Дайзен Маеда
Родриго Залазар Мартинес е сменен от Рикардо Орта
71′
Диего Родригес е сменен от Пау Виктор
70′
67′
Рео Хатате е сменен от Бенджамин Нигрен
67′
Арне Енгелс е сменен от Пауло Бернардо
Жоао Моутиньо влезе на мястото на Флориан Грилич
65′
51′
ГООООЛ! Kelechi Iheanacho беше точен за отбора си
46′
Марсело Сарачи е сменен от Colby Donovan
Виктор Гомес Переа е сменен от Yanis da Rocha
46′
ГООООЛ! Рикардо Орта беше точен за отбора си
20′
Жълт картон за Yanis da Rocha
13′
Статистики за двубоя от Лига Европа между Фенербахче и Ница
60%
Притежание на топката
40%
Стадион:
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Състави
31
27
37
24
3
94
5
21
45
19
9
47
90
7
20
24
8
92
28
37
26
80
31
Едерсън Мораес
27
Нелсън Семедо
37
Милан Шкриняр
24
Джейдън Остъруолд
3
Арчи Браун
94
Андерсън Талиска
5
Исмаил Юксек
21
Асенсио
45
Нене Доргелес
19
Юсеф Ен-Несири
9
Мухамед Актюркоглу
80
Yehvann Diouf
92
Джонатан Клаус
28
37
26
Мелвин Бард
20
Том Луше
24
Чарлз Ванхаут
8
Морган Сансън
47
Тиаго Гувея
90
Кевин Карлос Оморуи
7
Jérémie Boga
Срещата по минути
82′
Фред получи жълт картон
81′
Фред влезе на мястото на Нене Доргелес
81′
Огуз Айдън е сменен от Мухамед Актюркоглу
Антоан Менди е сменен от Kojo Peprah Oppong
80′
Мохамед-Али Чо влезе на мястото на Jérémie Boga
80′
77′
Жълт картон за Мухамед Актюркоглу
73′
Ирфан Джан Кахведи влезе на мястото на Исмаил Юксек
69′
Исмаил Юксек получи жълт картон
Софиян Диоп влезе на мястото на Морган Сансън
69′
Али Абди влезе на мястото на Тиаго Гувея
69′
64′
Себастиан Шимански е сменен от Андерсън Талиска
64′
Едсън Алварес е сменен от Асенсио
Терем Мофи е сменен от Кевин Карлос Оморуи
59′
Том Луше получи жълт картон
55′
Хладнокръвно изпълнение на Кевин Карлос Оморуи.
37′
25′
ГООООЛ! Мухамед Актюркоглу беше точен за отбора си
3′
Мухамед Актюркоглу отбеляза гол!
Статистики за двубоя от Лига Европа между Цървена звезда и Селтик
47%
Притежание на топката
53%
Стадион:
Stadion Rajko Mitić
Състави
1
66
30
13
23
21
20
49
17
4
89
13
38
23
8
42
41
51
20
5
63
1
1
Матеус
66
Young-woo Seol
30
Тебо Франклин Дегол
13
Милош Велькович
23
Nair Tiknizyan
21
Тими Елсник
20
Томас Хендел
49
Неманя Радонич
17
Бруно Дуарте Да Силва
4
Мирко Иванич
89
Марко Арнаутович
1
Каспер Шмайхел
51
20
Камерън Картър-Викерс
5
Лиам Скейлс
63
Киърън Тиърни
8
Бенджамин Нигрен
42
Калъм Макгрегър
41
Рео Хатате
13
Хюн-Джун Янг
38
Дайзен Маеда
23
Себастиан Тунекти
Срещата по минути
Kelechi Iheanacho получи жълт картон
90+3′
90+2′
Петър Олайинка влезе на мястото на Мирко Иванич
Марсело Сарачи получи жълт картон
85′
83′
Жълт картон за Александър Катай
Марсело Сарачи е сменен от Киърън Тиърни
82′
80′
Жълт картон за Nair Tiknizyan
Мишел Анж Баликвиша влезе на мястото на Себастиан Тунекти
77′
75′
Александър Катай е сменен от Марко Арнаутович
Джеймс Форест влезе на мястото на Хюн-Джун Янг
68′
Арне Енгелс влезе на мястото на Рео Хатате
68′
65′
Марко Арнаутович отбеляза гол!
ГООООЛ! Kelechi Iheanacho беше точен за отбора си
55′
46′
Фелисио Милсън влезе на мястото на Неманя Радонич
Kelechi Iheanacho влезе на мястото на Дайзен Маеда
46′
Статистики за двубоя от Лига Европа между Динамо Загреб и Фенербахче
42%
Притежание на топката
58%
Стадион:
Stadion Maksimir
Състави
33
25
36
26
3
27
21
77
8
11
9
19
53
9
45
21
27
3
4
37
24
31
33
Иван Невистич
25
36
Серхи Домингес
26
Скот Маккена
3
Бруно Года
27
Йосип Мишич
21
77
Деян Любичич
8
Миха Зайц
11
Арбер Ходжа
9
Дрена Дижон
31
Едерсън Мораес
4
Çağlar Söyüncü
37
Милан Шкриняр
24
Джейдън Остъруолд
45
Нене Доргелес
21
Асенсио
27
Нелсън Семедо
3
Арчи Браун
53
Себастиан Шимански
9
Мухамед Актюркоглу
19
Юсеф Ен-Несири
Срещата по минути
90+5′
Monsef Bakrar отбеляза гол!
Жълт картон за Фред
90+4′
90+3′
Cardoso Varela е сменен от Миха Зайц
Жълт картон за Огуз Айдън
90′
90′
Гонсало Вилар е сменен от Арбер Ходжа
Дженк Тосун влезе на мястото на Мухамед Актюркоглу
84′
75′
Лука Стойкович влезе на мястото на Деян Любичич
75′
Сандро Куленович влезе на мястото на Дрена Дижон
75′
Monsef Bakrar влезе на мястото на Mateo Lisica
Ирфан Джан Кахведи влезе на мястото на Себастиан Шимански
71′
Огуз Айдън влезе на мястото на Нене Доргелес
71′
Фред е сменен от Çağlar Söyüncü
59′
50′
Дрена Дижон отбеляза гол!
45′
Жълт картон за Moris Valincic
Джейдън Остъруолд получи жълт картон
43′
40′
Жълт картон за Дрена Дижон
Себастиан Шимански отбеляза гол!
25′
21′
ГООООЛ! Дрена Дижон беше точен за отбора си