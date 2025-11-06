Горещи битки в Лига Европа: дербита от Дания до Турция тази вечер по VOYO.BG

Футболната вечер в Лига Европа обещава зрелище и драма – Мидтиланд посреща Селтик в битка за върха, Лион търси продължение на перфектната си серия срещу амбициозния Бетис, а Динамо Загреб и Селта Виго се срещат за първи път в Европа. Щутгарт и Фейенорд възраждат стара европейска вражда, докато Виктория Пилзен приема непобедения Фенербахче. Всички срещи гледайте пряко в платформата VOYO.BG.

Мидтиланд – Селтик

Мидтиланд оглавява класирането в Лига Европа и е най-резултатният отбор в турнира този сезон. „Викингите“ приемат шотландския първенец Селтик. Началото на сезона за „детелините“ обаче далеч не е толкова добро.

Снимка: Reuters

Селтик изостава на девет точки от върха в местното първенство. Въпреки че постигна първа победа в Лига Европа в миналия кръг срещу Щурм Грац с 2:1, клубът се раздели с мениджъра си Брендън Роджърс миналата седмица.

От треньорската рокада насам тимът е в серия от две последователни победи и влиза в сблъсъка с Мидтиланд след впечатляващ успех с 3:1 у дома срещу вечния съперник Рейнджърс. Ще успеят ли „детелините“ да детронират „викингите“ от първата позиция във втория по сила европейски турнир?

Гледайте от 19:45 – навсякъде и по всяко време – в онлайн платформата VOYO.BG.

Снимка: Reuters

Бетис – Лион

От един отбор в перфектна форма към друг. Лион остава без загуба и все още не е допуснал гол в Лига Европа. Този път обаче приема финалиста от Лигата на конференциите – Реал Бетис.

Испанците имат горчив спомен от последната среща между двата тима – през 2013 година Лион побеждава андалусийците у дома и им отнема първото място в групата.

Снимка: Reuters

Ще успее ли Бетис да постигне първа победа над високо летящите гости от Франция? Отговорът – от 22:00 в онлайн платформата VOYO.BG.

Динамо Загреб – Селта

След като победи Кирил Десподов и ПАОК във втория кръг на Лига Европа, Селта Виго е в серия от седем последователни мача без загуба и сега ще се изправи срещу безгрешния този сезон Динамо Загреб.

Снимка: Reuters

Хърватите все още нямат поражение в турнира, а това ще бъде първата среща между двата отбора в Европа. Интересното е, че Селта никога не е побеждавала хърватски съперник, докато Динамо Загреб е в серия от три мача без загуба срещу испански отбори.

Срещата гледайте от 19:45 – навсякъде и по всяко време – в онлайн платформата VOYO.BG.

Щутгарт – Фейенорд

Класически сблъсък от историята на евротурнирите. Бившият отбор на Красимир Балъков – Щутгарт, посреща тима на бившия страж на Левски Пламен Андреев – Фейенорд.

Снимка: Reuters

Двата отбора са се срещали осем пъти в Европа, като балансът е напълно изравнен – по три победи и две равенства. Този мач обаче ще бъде първият между тях от 25 години насам.

Кой ще надделее? Разберете от 22:00 в онлайн платформата VOYO.BG.

Виктория Пилзен – Фенербахче

Последният двубой в нашия списък противопоставя вицешампиона на Чехия на този на Турция. Виктория Пилзен приема Фенербахче.

С Доменико Тедеско начело „фенерите“ се намират във възход – две победи от три мача в Лига Европа и нито една загуба в турската Суперлига.

Снимка: Reuters

Двата отбора вече са се срещали – на осминафиналите в Лига Европа, когато Фенербахче продължи напред с общ резултат 2:1.

Чехите обаче са впечатляващи този сезон в Европа – един от седемте отбора без поражение, заемайки седмо място във временното класиране. Как ще завърши сблъсъкът между Виктория Пилзен и Фенербахче?

Гледайте от 22:00 – навсякъде и по всяко време – в онлайн платформата VOYO.BG.

Виктория Пилзен срещу Фенербахче 06.11.2025 22:00

Мидтиланд срещу Селтик 06.11.2025 19:45

Статистики за двубоя от Лига Европа между Динамо Загреб и Фенербахче