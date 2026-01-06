bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Зографски разтърси "Четирите шанци" с рекордно постижение!

Исторически момент

Зографски разтърси "Четирите шанци" с рекордно постижение!
Reuters

Владимир Зографски постави нов исторически рекорд за България в "Четирите шанци"! На 14-о място в крайното класиране, самоковецът постигна най-доброто класиране на българин в престижната верига по ски скокове за мъже.

В последния старт в Бишофсхофен (Ав) той събра 269,3 точки след скокове от 129 и 133,5 метра. Силният му първи скок му позволи да победи японеца Наоки Накамура.

Участие №16

Досега най-доброто представяне на Зографски на "Четирите шанци" бе 18-о място през сезон 2018/19, което прави този успех още по-впечатляващ.

Това бе 16-о участие на българина в най-престижното състезание за скачачите, а общо за втори път е в топ 20 в общото класиране.

Владимир Зографски и една мечта на 25 години (ВИДЕО)

Победител във веригата стана словенецът Домен Превц, който със сбор от 895,8 точки заслужено грабна "Златния орел". В последния старт първи в Бишофсхофен беше австриецът Даниел Чофениг с 303,9 т.

В крайното класиране на Световната купа, Зографски заема 12-о място с 270 т.

Историята се пише в Рука – Зографски лети за рекорд!

Ето кой ще носи №94 в ЦСКА

Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)

Официално: Цунами във втора турска дивизия

Ударен старт за Гришо в Бризбейн

Ярослава Магучих: 37 години никой не можеше – аз го направих!

Ето кой ще носи №94 в ЦСКА

Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)

Лош вкус или жест? Гасли кара ски в легендарното червено яке на Шумахер

Ярослава Магучих: 37 години никой не можеше – аз го направих!

