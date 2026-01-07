bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Полуфиналите и големият финал на Суперкупата на Испания очакват зрителите на bTV Action и абонатите на VOYO в сряда, четвъртък и неделя

Суперкупата на Испания – пряко в ефира на bTV Action и на VOYO

2026 г. започва с едно от най-очакваните събития в европейския спортен календар Суперкупата на Испания, която ще бъде излъчена пряко в ефира на bTV Action и онлайн на видео платформата VOYO.

Полуфиналните сблъсъци и големият финал на престижния турнир ще се проведат в периода от 7 до 11 януари и ще противопоставят четири от най-емблематичните испански клуба.

Мачове на живо

Първият полуфинал ще се изиграе на 7 януари (сряда) от 21:00 ч., когато шампионът на Испания и носител на Купата на краля за сезон 2024/25 Барселона, ще се изправи срещу Атлетик Билбао.

Ден по-късно, на 8 януари (четвъртък) от 21:00 ч., футболните страсти ще се нажежат до краен предел с мадридското дерби между Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Големият финал на Суперкупата на Испания е на 11 януари (неделя) от 21:00 ч. Зрителите на bTV Action и потребителите на VOYO ще могат да проследят всеки двубой с богато студийно съдържание преди и след мачовете.

Промяна във формата

42-рото издание на Суперкупата на Испания отново ще се проведе на стадион „King Abdullah Sports City Stadiumв Джеда, Саудитска Арабия с капацитет над 60 000 зрители.

Това е първото издание след промяната на формата, като участие взимат и третият, и четвъртият отбор от класирането в Ла Лига, поради съвпадение на финалистите в първенството и Купата на краля.

В Суперкупата на Испания сили ще премерят Барселона и Реал Мадрид като шампион и вицешампион на Испания, Атлетико Мадрид като трети в крайното класиране на Ла Лига, както и Атлетик Билбао, завършил на четвърто място.

Барселона и Реал Мадрид остават единствените отбори, участвали във всяко издание на турнира след промяната на формата през 2020 г., а присъствието на Атлетико и Билбао гарантира сблъсъци с високо напрежение.

Кой ще стъпи на върха? Не пропускайте полуфиналите и големия финал на Суперкупата на Испания на 7, 8 и 11 януари по bTV Action и онлайн на VOYO!

Тагове:

футбол барселона атлетико мадрид на живо суперкупа на испания

