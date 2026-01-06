bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ето кой ще носи №94 в ЦСКА

Трети трансфер само за ден

ЦСКА официално привлече 24-годишния полузащитник Исак Соле. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с “армейците” за срок от 3 години, като ще носи фланелка с номер 94.

Соле играе като централен полузащитник и идва в ЦСКА от Славия.

Професионалната му кариера започва във френския Лавал, след което преминава през няколко европейски клуба. През 2024 г. се присъединява към Славия, където за сезон записва 18 мача, 3 гола и 1 асистенция.

Играл е при Мъри Стоилов

През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе при Станимир Стоилов, където игра в 11 срещи, реализирайки 2 гола и 2 асистенции.

„Няма да си мия ръката“ – Бербатов с покъртителен спомен за Старшията (ВИДЕО)

На международната сцена Соле има опит с националните отбори на Франция до 17 години. От 2023 г. е част от представителния тим на Централноафриканската република, с който до момента има 12 мача.

По-рано днес "армейците" представиха официално Лео Перейра и Андрей Йорданов.

