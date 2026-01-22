И Лудогорец си тръгва с празни ръце от Глазгоу

Лудогорец направи грешна стъпка по пътя си към елиминационната фаза на Лига Европа. Разградчани загубиха с 0:1 гостуването си на 55-кратния шампион на Шотландия – Рейнджърс.

Лудогорец е третият наш тим, който се изправя срещу Рейнджърс в евротурнирите. През сезон 1966/67 Славия играе със „сините"" от Глазгоу на полуфиналите на КНК и губи като гост с 0:1, след като преди това е претърпял поражение със същия резултат в София. През сезон 1993/94 в квалификациите за Шампионската лига Левски отстъпва с 2:3 на ст. Айброкс, а на реванша в София печели с 2:1 и продължава напред.

Първата загуба на Пер-Матиас Хьогмо начело на „орлите“ ги оставя на 25-а позиция във временното класиране.

Какво се случи?

Първата сериозна опасност в мача се откри пред вратата на Лудогорец. В 9' Юсеф Шермити остана непокрит в наказателното поле, но Хенрик Бонман се намеси решително и предотврати попадение.

След продължителен натиск на Рейнджърс през първата част и половин дузина пропуснати положения, Мохамед Диоманде откри резултата в 33' след комично разбъркване в наказателното поле на Лудогорец. След остро центриране топката се удари в четирима играчи, преди да стигне до котдивоареца, който отправи перфектен удар в близкия ъгъл на Бонман.

Лудогорец бе най-близо до изравняване на резултата в 58', когато Дерой Дуарте излезе на чиста позиция за удар малко пред границата на вратарското поле, но прекрасен шпагат на Макс Аарънс предотврати гол за разградчани.

В 71' невероятно спасяване на Бонман остави шансовете на Лудогорец живи, но това не беше достатъчно българският шампион да вземе нещо от срещата.

След тази загуба „орлите“ остават на 25-а позиция, на точка от зоната, осигуряваща класиране за елиминационната фаза на Лига Европа.

Колкото до Рейнджърс - това е първа победа и първа чиста мрежа за шотландския гранд в тазгодишното издание на турнира. "Сините" са 32-ри от 36 отбора, като имат актив от едва 4 точки.

