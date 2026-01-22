bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
И Лудогорец си тръгва с празни ръце от Глазгоу

„Орлите“ загубиха от Рейнджърс, шансовете за продължаване напред остават

И Лудогорец си тръгва с празни ръце от Глазгоу
Reuters

Лудогорец направи грешна стъпка по пътя си към елиминационната фаза на Лига Европа. Разградчани загубиха с 0:1 гостуването си на 55-кратния шампион на Шотландия – Рейнджърс.

Лудогорец е третият наш тим, който се изправя срещу Рейнджърс в евротурнирите. През сезон 1966/67 Славия играе със „сините"" от Глазгоу на полуфиналите на КНК и губи като гост с 0:1, след като преди това е претърпял поражение със същия резултат в София. През сезон 1993/94 в квалификациите за Шампионската лига Левски отстъпва с 2:3 на ст. Айброкс, а на реванша в София печели с 2:1 и продължава напред.

Снимка: Reuters

Първата загуба на Пер-Матиас Хьогмо начело на „орлите“ ги оставя на 25-а позиция във временното класиране.

Какво се случи?

Първата сериозна опасност в мача се откри пред вратата на Лудогорец. В 9' Юсеф Шермити остана непокрит в наказателното поле, но Хенрик Бонман се намеси решително и предотврати попадение.

След продължителен натиск на Рейнджърс през първата част и половин дузина пропуснати положения, Мохамед Диоманде откри резултата в 33' след комично разбъркване в наказателното поле на Лудогорец. След остро центриране топката се удари в четирима играчи, преди да стигне до котдивоареца, който отправи перфектен удар в близкия ъгъл на Бонман.

Снимка: Reuters

Лудогорец бе най-близо до изравняване на резултата в 58', когато Дерой Дуарте излезе на чиста позиция за удар малко пред границата на вратарското поле, но прекрасен шпагат на Макс Аарънс предотврати гол за разградчани.

В 71' невероятно спасяване на Бонман остави шансовете на Лудогорец живи, но това не беше достатъчно българският шампион да вземе нещо от срещата.

Снимка: Reuters

След тази загуба „орлите“ остават на 25-а позиция, на точка от зоната, осигуряваща класиране за елиминационната фаза на Лига Европа.

Колкото до Рейнджърс - това е първа победа и първа чиста мрежа за шотландския гранд в тазгодишното издание на турнира. "Сините" са 32-ри от 36 отбора, като имат актив от едва 4 точки.

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рейнджърс и Лудогорец

Рейнджърс
Рейнджърс
1 : 0
Лудогорец
Лудогорец
50%
Притежание на топката
50%
10
Точни удари
7
4
Неточни удари
5
72
Опасни атаки
35
17
Нарушения
13
6
Корнери
2
1
Засади
1
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Ibrox Stadium

Състави

1
3 24 37 30
11 43 10
47 9 23
29
14 11 77
30 23
17 24 4 3
39
Джак Бътланд 1 Джак Бътланд
Макс Аарони 3 Макс Аарони
Насер Якуба Джига 24 Насер Якуба Джига
Емануел Фернандес 37 Емануел Фернандес
Джейдън Мегома 30 Джейдън Мегома
Тело Аасгаард 11 Тело Аасгаард
Николас Раскин 43 Николас Раскин
М. Диоманде 10 М. Диоманде
Майки Мур 47 Майки Мур
Юсеф Рамало Чермити 9 Юсеф Рамало Чермити
Djeidi Gassama 23 Djeidi Gassama
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Педро 30 Педро
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Петър Станич 14 Петър Станич
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле
