Италианският дуел в Лига Европа не излъчи победител (ВИДЕО)

Първият мач от италианския дуел в осминафиналите на Лига Европа не излъчи победител. Болоня и Рома завършиха 1:1 на Стадио Ренато Дал'Ара.

Преди почивката играта се накъсваше заради честите нарушения. Най-добрата голова възможност пропиля зимното попълнение на Рома Браян Сарагоса. Крилото на "вълците" стреля неточно в 20' при контраатака, в чиято основа беше Дониел Мален.

Домакините отговориха с далечен удар на Федерико Бернардески, който беше отразен от Миле Свилар.

Снимка: Reuters

Втората част предложи по-различна динамика. Болоня откри резултата още в 50' чрез Бернардески след подаване на Джонатан Роу. Последва пропуск на Мален, преди Свилар да спре Томазо Побега.

Сериите на Болоня

Рома изравни в 71'. Автор на попадението стана влезлият като резерва Лоренцо Пелегрини. Атаката започна с отнета топка от Браян Кристанте и продължи с отиграване на Мален, който намери непокрития Пелегрини.

Снимка: Reuters

В 76' Мален беше близо до обрата, но лявата греда спаси "фелсинеите". Последва греда и на резервата Харалампос Ликоянис от Болоня в 90'.

Така Болоня удължи на 10 мача серията си без загуба в Лига Европа, като вече се намира и в поредица от 5 домакинства без поражение от Рома във всички турнири. Спорът обаче ще се реши на Стадио Олимпико в Рим след седмица (19 март).