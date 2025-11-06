Йънг Бойс идва за още една българска глава

След като драматично победи българския шампион Лудогорец, Йънг Бойс този път насочва вниманието си към капитана на българския национален отбор Кирил Десподов и неговия ПАОК.

Швейцарският гранд ще гостува в Солун, където домакините са непоклатими - с три поредни мача без допуснат гол. „Жълто-черните“ търсят първа победа срещу гръцки съперник, докато ПАОК има само една загуба в шест мача срещу отбори от Швейцария.

Десподов спечели мача за ПАОК

В последния кръг на Лига Европа Кирил Десподов помогна на своя тим да запише първата си победа този сезон след голов трилър срещу Лил във Франция, завършил 4:3.

Снимка: Reuters

Тази победа е част от серията от шест поредни успеха на ПАОК във всички турнири, в които отборът е отбелязал общо 20 гола. Въпреки добрата форма обаче защитата остава проблем - никой друг отбор не е допуснал повече голове (6) от гърците след третия кръг на Лига Европа този сезон.

ПАОК ще се радва да се завърне у дома, където е непобеден в последните 14 мача (11 победи, 3 равенства), като е запазил суха мрежа в 10 от тях – включително трите домакинства в тазгодишната надпревара.

Снимка: Reuters

Йънг Бойс срещу България – втори рунд

Йънг Бойс изоставаше с гол, но успя да победи Лудогорец с 3:2 в третия кръг и така записа втора поредна победа в Лига Европа. Тези успехи сложиха край на кошмарната серия от девет поредни загуби в груповата фаза на турнирите на УЕФА. Сега швейцарците имат шанс да спечелят три поредни европейски мача за първи път от февруари 2021 г.

Снимка: Reuters

Интересна статистика

Седем от последните осем мача на ПАОК са завършили с над 2,5 гола, докато в девет от последните 13 мача на Йънг Бойс и двата отбора са отбелязали голове.

ПАОК не е допуснал гол в последните си три европейски домакински мача, но не е успявал да направи същото в четири поредни мача от 1982 г. насам.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

ПАОК срещу Йънг Бойс 06.11.2025 22:00

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лил и ПАОК

Лил 3 : 4 ПАОК 65% Притежание на топката 35% 11 Точни удари 6 11 Неточни удари 2 60 Опасни атаки 22 7 Нарушения 15 13 Корнери 2 3 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stade Pierre-Mauroy Състави 1 22 3 23 24 28 21 27 11 7 29 9 77 65 14 2 8 3 16 5 21 99 1 Berke Özer 22 Тиаго Сантос Карвальо 3 Нейтън Нгой 23 Аиса Манди 24 Калвин Вердонк 28 Уго Рагубер 21 Бенджамин Андре 27 Феликс Корея 11 Осаме Сахрауи 7 29 Хамза Игаман 99 Антонис Цифцис 3 Jonjoe Kenny 16 Томаш Кендзьора 5 Йоанис Михайлидис 21 Баба Рахман 2 Мади Камара 8 Суалихо Мейте 77 Кирил Десподов 65 Йоанис Константелиас 14 Андрия Живкович 9 Федор Чалов Срещата по минути Йоргос Джакумакис получи жълт картон 90+5′ Жълт картон за Антонис Цифцис 90+2′ 88′ Хакон Харалдсон влезе на мястото на Осаме Сахрауи Димитрис Пелкас влезе на мястото на Кирил Десподов 81′ 78′ ГООООЛ! Хамза Игаман беше точен за отбора си Андрия Живкович отбеляза гол! 74′ Андрия Живкович не успя да преодолее вратаря. 71′ 68′ Хамза Игаман отбеляза гол! Йоргос Джакумакис е сменен от Федор Чалов 66′ 61′ Оливие Жиру е сменен от Феликс Корея 61′ Айюб Буади влезе на мястото на Уго Рагубер 57′ ГООООЛ! Бенджамин Андре беше точен за отбора си 53′ Уго Рагубер получи жълт картон 46′ Томас Мюние влезе на мястото на Тиаго Сантос Карвальо 46′ Шансел Мбемба е сменен от Нейтън Нгой Жълт картон за Томаш Кендзьора 44′ Йоанис Константелиас отбеляза гол! 42′ Андрия Живкович получи жълт картон 29′ Андрия Живкович отбеляза гол! 23′ ГООООЛ! Суалихо Мейте беше точен за отбора си 18′ Алесандро Бианко е сменен от Мади Камара 16′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Лудогорец

Йънг Бойс 3 : 2 Лудогорец 59% Притежание на топката 41% 13 Точни удари 9 2 Неточни удари 6 46 Опасни атаки 32 9 Нарушения 9 3 Корнери 2 3 Засади 2 4-4-2 Формация 4-3-3 Стадион: Stadion Wankdorf (Bern) Състави 1 2 4 23 3 39 45 6 77 29 37 26 37 11 23 14 2 24 4 3 99 39 1 Марвин Келър 2 Райън Андрюс 4 Танги Зукру 23 Лорис Бенито 3 Джауен Хаджам 39 Дариан Малес 45 Rayan Raveloson 6 Едимилсон Фернандес 77 Жоел Алмада Монтейро 29 Крис Бедия 37 Армин Гигович 39 Хендрик Бонман 24 Оливие Вердон 4 Динис Алмейда 3 Антон Недялков 99 Станислав Иванов 23 Дерой Дуарте 14 Петър Станич 2 Джоел Андерсон 26 Филип Калоч 37 Бърнард Текпетей 11 Кайо Видал Роша Срещата по минути 90+3′ Дарио Марзино получи жълт картон 90+5′ Жълт картон за Кристиян Фаснахт 90+2′ Felix Emmanuel Tsimba получи жълт картон Иван Орлинов Йорданов отбеляза гол! 90+2′ 86′ Felix Emmanuel Tsimba влезе на мястото на Крис Бедия 86′ Доминик Печ е сменен от Едимилсон Фернандес Иван Орлинов Йорданов е сменен от Филип Калоч 78′ 78′ Сандро Лаупер влезе на мястото на Армин Гигович 78′ С. Кордова е сменен от Жоел Алмада Монтейро Ивайло Чочев е сменен от Дерой Дуарте 78′ Сон влезе на мястото на Станислав Иванов 64′ Ив Ерик Биле влезе на мястото на Бърнард Текпетей 64′ 63′ Крис Бедия отбеляза. Жълт картон за Кайо Видал Роша 62′ 53′ ГООООЛ! Кристиян Фаснахт беше точен за отбора си 45′ Rayan Raveloson отбеляза гол! 35′ Кристиян Фаснахт влезе на мястото на Дариан Малес Петър Станич отбеляза гол! 26′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Celta de Vigo и ПАОК

Celta de Vigo 3 : 1 ПАОК 63% Притежание на топката 37% 12 Точни удари 4 3 Неточни удари 1 40 Опасни атаки 26 9 Нарушения 13 5 Корнери 1 2 Засади 1 3-4-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Estadio de Balaídos Състави 13 12 2 20 17 14 6 3 10 7 19 7 77 2 65 22 27 23 4 5 21 1 13 Ionuț Radu 12 2 Карл Старфелт 20 Маркос Алонсо 17 Хавиер Руеда 14 Дамян Родригес 6 Ilaix moriba 3 Óscar Mingueza 10 Иаго Аспас 7 Борха Иглесиас 19 Уилиот Швеберг 1 Jiří pavlenka 23 Джоан Састре 4 Alessandro Vogliacco 5 Йоанис Михайлидис 21 Баба Рахман 22 Алесандро Бианко 27 Магомед Оздоев 77 Кирил Десподов 2 Мади Камара 65 Йоанис Константелиас 7 Йоргос Джакумакис Срещата по минути Магомед Оздоев получи жълт картон 90+2′ 83′ Javi Rodríguez е сменен от Хавиер Руеда 79′ Ilaix moriba получи жълт картон 74′ Брайън Зарагоса е сменен от Иаго Аспас Томаш Кендзьора влезе на мястото на Alessandro Vogliacco 74′ 74′ Пабло Дуран е сменен от Уилиот Швеберг 70′ Уилиот Швеберг отбеляза гол! Андрия Живкович е сменен от Кирил Десподов 70′ Тайсън е сменен от Мади Камара 70′ 67′ Феран Ютгла влезе на мястото на Борха Иглесиас 67′ Карлос Домингес влезе на мястото на Óscar Mingueza Суалихо Мейте е сменен от Алесандро Бианко 61′ Федор Чалов влезе на мястото на Йоргос Джакумакис 61′ 53′ Борха Иглесиас отбеляза гол! Жълт картон за Йоргос Джакумакис 51′ 45+2′ Иаго Аспас отбеляза гол! 43′ Уилиот Швеберг получи жълт картон 41′ Óscar Mingueza получи жълт картон Йоргос Джакумакис отбеляза гол! 37′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ФКСБ и Йънг Бойс

ФКСБ 0 : 2 Йънг Бойс 51% Притежание на топката 49% 6 Точни удари 14 11 Неточни удари 2 80 Опасни атаки 54 11 Нарушения 18 8 Корнери 3 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Arena Naţională Състави 32 2 30 17 28 42 18 11 37 7 29 37 39 45 6 77 17 30 23 3 1 32 Стефан Търновану 2 Валентин Крету 30 Сиябонга Нгезана 17 Михай Попеску 28 Григорий Пантеа 42 Баба Алхасан 18 Малком Еджума 11 Давид Микулеску 37 Октавиан Попеску 7 Денис Алибек 1 Марвин Келър 17 Саиди Янко 30 Сандро Лаупер 23 Лорис Бенито 3 Джауен Хаджам 39 Дариан Малес 45 Rayan Raveloson 6 Едимилсон Фернандес 77 Жоел Алмада Монтейро 29 Крис Бедия 37 Армин Гигович Срещата по минути Танги Зукру е сменен от Сандро Лаупер 87′ Felix Emmanuel Tsimba е сменен от Жоел Алмада Монтейро 87′ Джауен Хаджам получи жълт картон 82′ Доминик Печ влезе на мястото на Rayan Raveloson 71′ Кристиян Фаснахт е сменен от Дариан Малес 69′ 68′ Г. Политически получи жълт картон С. Кордова е сменен от Крис Бедия 62′ 59′ Г. Политически е сменен от Октавиан Попеску Жълт картон за Rayan Raveloson 59′ 46′ Дариус Олару влезе на мястото на Мамаду Тиам 46′ Юри Сисоти влезе на мястото на Давид Микулеску 46′ Даниел Бирлигеа е сменен от Денис Алибек ГООООЛ! Жоел Алмада Монтейро беше точен за отбора си 36′ Жоел Алмада Монтейро получи жълт картон 34′ 13′ Флорин Тънасе влезе на мястото на Малком Еджума Жоел Алмада Монтейро отбеляза гол! 11′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Панатинайкос

Йънг Бойс 1 : 4 Панатинайкос 59% Притежание на топката 73% 13 Точни удари 9 6 Неточни удари 8 61 Опасни атаки 82 14 Нарушения 9 9 Корнери 7 3 Засади 0 4-4-2 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stadion Wankdorf (Bern) Състави 1 17 4 23 3 39 37 6 77 29 16 19 10 11 9 6 8 27 15 5 25 40 1 Марвин Келър 17 Саиди Янко 4 Танги Зукру 23 Лорис Бенито 3 Джауен Хаджам 39 Дариан Малес 37 Армин Гигович 6 Едимилсон Фернандес 77 Жоел Алмада Монтейро 29 Крис Бедия 16 Кристиян Фаснахт 40 Албан Лафонт 27 Янис Коцирас 15 Сверир Инги Ингасон 5 Ахмед Туба 25 Филип Младенович 6 Манолис Сиопис 8 Ренато Санчес 10 Матеус Мартинс 11 Анастасиос Бакасетас 9 Анас Зарури 19 Карол Швидерски Срещата по минути 90+1′ С. Кордова получи жълт картон V. Taborda е сменен от Анастасиос Бакасетас 85′ 77′ Доминик Печ влезе на мястото на Кристиян Фаснахт Чиривела е сменен от Ренато Санчес 77′ Давиде Калабрия е сменен от Матеус Мартинс 77′ 77′ Райън Андрюс е сменен от Саиди Янко Георгиос Кириакопулос е сменен от Анас Зарури 70′ Cyriel Dessers влезе на мястото на Карол Швидерски 70′ ГООООЛ! Анас Зарури беше точен за отбора си 68′ 67′ Rayan Raveloson влезе на мястото на Армин Гигович 67′ С. Кордова влезе на мястото на Крис Бедия 66′ Ебрима Коли влезе на мястото на Жоел Алмада Монтейро 25′ ГООООЛ! Саиди Янко беше точен за отбора си ГООООЛ! Анас Зарури беше точен за отбора си 19′ Анас Зарури отбеляза гол! 13′ Карол Швидерски отбеляза гол! 10′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Макаби Тел Евив