bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Йънг Бойс идва за още една българска глава

ПАОК и Кирил Десподов посрещат швейцарците в Солун

Йънг Бойс идва за още една българска глава
Reuters

След като драматично победи българския шампион Лудогорец, Йънг Бойс този път насочва вниманието си към капитана на българския национален отбор Кирил Десподов и неговия ПАОК.

Швейцарският гранд ще гостува в Солун, където домакините са непоклатими - с три поредни мача без допуснат гол. „Жълто-черните“ търсят първа победа срещу гръцки съперник, докато ПАОК има само една загуба в шест мача срещу отбори от Швейцария.

Десподов спечели мача за ПАОК

В последния кръг на Лига Европа Кирил Десподов помогна на своя тим да запише първата си победа този сезон след голов трилър срещу Лил във Франция, завършил 4:3.

Снимка: Reuters

Тази победа е част от серията от шест поредни успеха на ПАОК във всички турнири, в които отборът е отбелязал общо 20 гола. Въпреки добрата форма обаче защитата остава проблем - никой друг отбор не е допуснал повече голове (6) от гърците след третия кръг на Лига Европа този сезон.

ПАОК ще се радва да се завърне у дома, където е непобеден в последните 14 мача (11 победи, 3 равенства), като е запазил суха мрежа в 10 от тях – включително трите домакинства в тазгодишната надпревара.

Снимка: Reuters

Йънг Бойс срещу България – втори рунд

Йънг Бойс изоставаше с гол, но успя да победи Лудогорец с 3:2 в третия кръг и така записа втора поредна победа в Лига Европа. Тези успехи сложиха край на кошмарната серия от девет поредни загуби в груповата фаза на турнирите на УЕФА. Сега швейцарците имат шанс да спечелят три поредни европейски мача за първи път от февруари 2021 г.

Снимка: Reuters

Интересна статистика

Седем от последните осем мача на ПАОК са завършили с над 2,5 гола, докато в девет от последните 13 мача на Йънг Бойс и двата отбора са отбелязали голове.

ПАОК не е допуснал гол в последните си три европейски домакински мача, но не е успявал да направи същото в четири поредни мача от 1982 г. насам.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

ПАОК
срещу
Йънг Бойс
06.11.2025 22:00

Статистики за двубоя от Лига Европа между Лил и ПАОК

Лил
Лил
3 : 4
ПАОК
ПАОК
65%
Притежание на топката
35%
11
Точни удари
6
11
Неточни удари
2
60
Опасни атаки
22
7
Нарушения
15
13
Корнери
2
3
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stade Pierre-Mauroy

Състави

1
22 3 23 24
28 21
27 11 7
29
9
77 65 14
2 8
3 16 5 21
99
Berke Özer 1 Berke Özer
Тиаго Сантос Карвальо 22 Тиаго Сантос Карвальо
Нейтън Нгой 3 Нейтън Нгой
Аиса Манди 23 Аиса Манди
Калвин Вердонк 24 Калвин Вердонк
Уго Рагубер 28 Уго Рагубер
Бенджамин Андре 21 Бенджамин Андре
Феликс Корея 27 Феликс Корея
Осаме Сахрауи 11 Осаме Сахрауи
7
Хамза Игаман 29 Хамза Игаман
Антонис Цифцис 99 Антонис Цифцис
Jonjoe Kenny 3 Jonjoe Kenny
Томаш Кендзьора 16 Томаш Кендзьора
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Мади Камара 2 Мади Камара
Суалихо Мейте 8 Суалихо Мейте
Кирил Десподов 77 Кирил Десподов
Йоанис Константелиас 65 Йоанис Константелиас
Андрия Живкович 14 Андрия Живкович
Федор Чалов 9 Федор Чалов

Срещата по минути

Йоргос Джакумакис получи жълт картон 90+5′
Жълт картон за Антонис Цифцис 90+2′
88′ Хакон Харалдсон влезе на мястото на Осаме Сахрауи
Димитрис Пелкас влезе на мястото на Кирил Десподов 81′
78′ ГООООЛ! Хамза Игаман беше точен за отбора си
Андрия Живкович отбеляза гол! 74′
Андрия Живкович не успя да преодолее вратаря. 71′
68′ Хамза Игаман отбеляза гол!
Йоргос Джакумакис е сменен от Федор Чалов 66′
61′ Оливие Жиру е сменен от Феликс Корея
61′ Айюб Буади влезе на мястото на Уго Рагубер
57′ ГООООЛ! Бенджамин Андре беше точен за отбора си
53′ Уго Рагубер получи жълт картон
46′ Томас Мюние влезе на мястото на Тиаго Сантос Карвальо
46′ Шансел Мбемба е сменен от Нейтън Нгой
Жълт картон за Томаш Кендзьора 44′
Йоанис Константелиас отбеляза гол! 42′
Андрия Живкович получи жълт картон 29′
Андрия Живкович отбеляза гол! 23′
ГООООЛ! Суалихо Мейте беше точен за отбора си 18′
Алесандро Бианко е сменен от Мади Камара 16′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Лудогорец

Йънг Бойс
Йънг Бойс
3 : 2
Лудогорец
Лудогорец
59%
Притежание на топката
41%
13
Точни удари
9
2
Неточни удари
6
46
Опасни атаки
32
9
Нарушения
9
3
Корнери
2
3
Засади
2
4-4-2
Формация
4-3-3
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

1
2 4 23 3
39 45 6 77
29 37
26 37 11
23 14 2
24 4 3 99
39
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Райън Андрюс 2 Райън Андрюс
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Антон Недялков 3 Антон Недялков
Станислав Иванов 99 Станислав Иванов
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Петър Станич 14 Петър Станич
Джоел Андерсон 2 Джоел Андерсон
Филип Калоч 26 Филип Калоч
Бърнард Текпетей 37 Бърнард Текпетей
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша

Срещата по минути

90+3′ Дарио Марзино получи жълт картон
90+5′ Жълт картон за Кристиян Фаснахт
90+2′ Felix Emmanuel Tsimba получи жълт картон
Иван Орлинов Йорданов отбеляза гол! 90+2′
86′ Felix Emmanuel Tsimba влезе на мястото на Крис Бедия
86′ Доминик Печ е сменен от Едимилсон Фернандес
Иван Орлинов Йорданов е сменен от Филип Калоч 78′
78′ Сандро Лаупер влезе на мястото на Армин Гигович
78′ С. Кордова е сменен от Жоел Алмада Монтейро
Ивайло Чочев е сменен от Дерой Дуарте 78′
Сон влезе на мястото на Станислав Иванов 64′
Ив Ерик Биле влезе на мястото на Бърнард Текпетей 64′
63′ Крис Бедия отбеляза.
Жълт картон за Кайо Видал Роша 62′
53′ ГООООЛ! Кристиян Фаснахт беше точен за отбора си
45′ Rayan Raveloson отбеляза гол!
35′ Кристиян Фаснахт влезе на мястото на Дариан Малес
Петър Станич отбеляза гол! 26′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Celta de Vigo и ПАОК

Celta de Vigo
Celta de Vigo
3 : 1
ПАОК
ПАОК
63%
Притежание на топката
37%
12
Точни удари
4
3
Неточни удари
1
40
Опасни атаки
26
9
Нарушения
13
5
Корнери
1
2
Засади
1
3-4-3
Формация
4-2-3-1
Стадион: Estadio de Balaídos

Състави

13
12 2 20
17 14 6 3
10 7 19
7
77 2 65
22 27
23 4 5 21
1
Ionuț Radu 13 Ionuț Radu
12
Карл Старфелт 2 Карл Старфелт
Маркос Алонсо 20 Маркос Алонсо
Хавиер Руеда 17 Хавиер Руеда
Дамян Родригес 14 Дамян Родригес
Ilaix moriba 6 Ilaix moriba
Óscar Mingueza 3 Óscar Mingueza
Иаго Аспас 10 Иаго Аспас
Борха Иглесиас 7 Борха Иглесиас
Уилиот Швеберг 19 Уилиот Швеберг
Jiří pavlenka 1 Jiří pavlenka
Джоан Састре 23 Джоан Састре
Alessandro Vogliacco 4 Alessandro Vogliacco
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Алесандро Бианко 22 Алесандро Бианко
Магомед Оздоев 27 Магомед Оздоев
Кирил Десподов 77 Кирил Десподов
Мади Камара 2 Мади Камара
Йоанис Константелиас 65 Йоанис Константелиас
Йоргос Джакумакис 7 Йоргос Джакумакис

Срещата по минути

Магомед Оздоев получи жълт картон 90+2′
83′ Javi Rodríguez е сменен от Хавиер Руеда
79′ Ilaix moriba получи жълт картон
74′ Брайън Зарагоса е сменен от Иаго Аспас
Томаш Кендзьора влезе на мястото на Alessandro Vogliacco 74′
74′ Пабло Дуран е сменен от Уилиот Швеберг
70′ Уилиот Швеберг отбеляза гол!
Андрия Живкович е сменен от Кирил Десподов 70′
Тайсън е сменен от Мади Камара 70′
67′ Феран Ютгла влезе на мястото на Борха Иглесиас
67′ Карлос Домингес влезе на мястото на Óscar Mingueza
Суалихо Мейте е сменен от Алесандро Бианко 61′
Федор Чалов влезе на мястото на Йоргос Джакумакис 61′
53′ Борха Иглесиас отбеляза гол!
Жълт картон за Йоргос Джакумакис 51′
45+2′ Иаго Аспас отбеляза гол!
43′ Уилиот Швеберг получи жълт картон
41′ Óscar Mingueza получи жълт картон
Йоргос Джакумакис отбеляза гол! 37′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ФКСБ и Йънг Бойс

ФКСБ
ФКСБ
0 : 2
Йънг Бойс
Йънг Бойс
51%
Притежание на топката
49%
6
Точни удари
14
11
Неточни удари
2
80
Опасни атаки
54
11
Нарушения
18
8
Корнери
3
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Arena Naţională

Състави

32
2 30 17 28
42 18
11 37 7
29 37
39 45 6 77
17 30 23 3
1
Стефан Търновану 32 Стефан Търновану
Валентин Крету 2 Валентин Крету
Сиябонга Нгезана 30 Сиябонга Нгезана
Михай Попеску 17 Михай Попеску
Григорий Пантеа 28 Григорий Пантеа
Баба Алхасан 42 Баба Алхасан
Малком Еджума 18 Малком Еджума
Давид Микулеску 11 Давид Микулеску
Октавиан Попеску 37 Октавиан Попеску
Денис Алибек 7 Денис Алибек
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Сандро Лаупер 30 Сандро Лаупер
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Rayan Raveloson 45 Rayan Raveloson
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Армин Гигович 37 Армин Гигович

Срещата по минути

Танги Зукру е сменен от Сандро Лаупер 87′
Felix Emmanuel Tsimba е сменен от Жоел Алмада Монтейро 87′
Джауен Хаджам получи жълт картон 82′
Доминик Печ влезе на мястото на Rayan Raveloson 71′
Кристиян Фаснахт е сменен от Дариан Малес 69′
68′ Г. Политически получи жълт картон
С. Кордова е сменен от Крис Бедия 62′
59′ Г. Политически е сменен от Октавиан Попеску
Жълт картон за Rayan Raveloson 59′
46′ Дариус Олару влезе на мястото на Мамаду Тиам
46′ Юри Сисоти влезе на мястото на Давид Микулеску
46′ Даниел Бирлигеа е сменен от Денис Алибек
ГООООЛ! Жоел Алмада Монтейро беше точен за отбора си 36′
Жоел Алмада Монтейро получи жълт картон 34′
13′ Флорин Тънасе влезе на мястото на Малком Еджума
Жоел Алмада Монтейро отбеляза гол! 11′

Статистики за двубоя от Лига Европа между Йънг Бойс и Панатинайкос

Йънг Бойс
Йънг Бойс
1 : 4
Панатинайкос
Панатинайкос
59%
Притежание на топката
73%
13
Точни удари
9
6
Неточни удари
8
61
Опасни атаки
82
14
Нарушения
9
9
Корнери
7
3
Засади
0
4-4-2
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadion Wankdorf (Bern)

Състави

1
17 4 23 3
39 37 6 77
29 16
19
10 11 9
6 8
27 15 5 25
40
Марвин Келър 1 Марвин Келър
Саиди Янко 17 Саиди Янко
Танги Зукру 4 Танги Зукру
Лорис Бенито 23 Лорис Бенито
Джауен Хаджам 3 Джауен Хаджам
Дариан Малес 39 Дариан Малес
Армин Гигович 37 Армин Гигович
Едимилсон Фернандес 6 Едимилсон Фернандес
Жоел Алмада Монтейро 77 Жоел Алмада Монтейро
Крис Бедия 29 Крис Бедия
Кристиян Фаснахт 16 Кристиян Фаснахт
Албан Лафонт 40 Албан Лафонт
Янис Коцирас 27 Янис Коцирас
Сверир Инги Ингасон 15 Сверир Инги Ингасон
Ахмед Туба 5 Ахмед Туба
Филип Младенович 25 Филип Младенович
Манолис Сиопис 6 Манолис Сиопис
Ренато Санчес 8 Ренато Санчес
Матеус Мартинс 10 Матеус Мартинс
Анастасиос Бакасетас 11 Анастасиос Бакасетас
Анас Зарури 9 Анас Зарури
Карол Швидерски 19 Карол Швидерски

Срещата по минути

90+1′ С. Кордова получи жълт картон
V. Taborda е сменен от Анастасиос Бакасетас 85′
77′ Доминик Печ влезе на мястото на Кристиян Фаснахт
Чиривела е сменен от Ренато Санчес 77′
Давиде Калабрия е сменен от Матеус Мартинс 77′
77′ Райън Андрюс е сменен от Саиди Янко
Георгиос Кириакопулос е сменен от Анас Зарури 70′
Cyriel Dessers влезе на мястото на Карол Швидерски 70′
ГООООЛ! Анас Зарури беше точен за отбора си 68′
67′ Rayan Raveloson влезе на мястото на Армин Гигович
67′ С. Кордова влезе на мястото на Крис Бедия
66′ Ебрима Коли влезе на мястото на Жоел Алмада Монтейро
25′ ГООООЛ! Саиди Янко беше точен за отбора си
ГООООЛ! Анас Зарури беше точен за отбора си 19′
Анас Зарури отбеляза гол! 13′
Карол Швидерски отбеляза гол! 10′

Статистики за двубоя от Лига Европа между ПАОК и Макаби Тел Евив

ПАОК
ПАОК
0 : 0
Макаби Тел Евив
Макаби Тел Евив
55%
Притежание на топката
55%
13
Точни удари
14
5
Неточни удари
3
56
Опасни атаки
61
14
Нарушения
7
9
Корнери
11
1
Засади
3
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadio Toumbas

Състави

1
3 16 5 21
8 27
14 65 11
7
42
77 10 11
28 17
6 13 5 3
90
Jiří pavlenka 1 Jiří pavlenka
Jonjoe Kenny 3 Jonjoe Kenny
Томаш Кендзьора 16 Томаш Кендзьора
Йоанис Михайлидис 5 Йоанис Михайлидис
Баба Рахман 21 Баба Рахман
Суалихо Мейте 8 Суалихо Мейте
Магомед Оздоев 27 Магомед Оздоев
Андрия Живкович 14 Андрия Живкович
Йоанис Константелиас 65 Йоанис Константелиас
Тайсън 11 Тайсън
Йоргос Джакумакис 7 Йоргос Джакумакис
Рой Мишпати 90 Рой Мишпати
Тайрис Асанте 6 Тайрис Асанте
Раз Шломо 13 Раз Шломо
Мохамед Али Камара 5 Мохамед Али Камара
Рой Ревиво 3 Рой Ревиво
Исуф Сисоко 28 Исуф Сисоко
Кристиян Белич 17 Кристиян Белич
Ошер Давида 77 Ошер Давида
10
Сагив Джехезкел 11 Сагив Джехезкел
Дор Перец 42 Дор Перец

Срещата по минути

Кристиян Белич получи жълт картон 90+3′
Идо Шахар влезе на мястото на Kervin Andrade 90+2′
Елад Мадмон е сменен от Сагив Джехезкел 90′
86′ Лука Иванушец влезе на мястото на Йоанис Константелиас
Хелио Сандро Оливейра Алвес Варела е сменен от Ошер Давида 73′
Итамар Ной е сменен от Исуф Сисоко 73′
72′ Федор Чалов влезе на мястото на Йоргос Джакумакис
66′ Кирил Десподов е сменен от Тайсън
66′ Мади Камара е сменен от Магомед Оздоев
Мохамед Али Камара получи жълт картон 65′
Жълт картон за Исуф Сисоко 37′
24′ Jonjoe Kenny получи жълт картон
Тагове:

лига европа паок йънг бойс лудогорец кирил десподов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Феновете полудяха! Алекс Грозданов с купа, каквато отборът му не е виждал!

Феновете полудяха! Алекс Грозданов с купа, каквато отборът му не е виждал!
Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)

Роби Кийн пред bTV: Чакам Бербатов и Стоичков да ми пишат (ВИДЕО)
1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook

1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook
Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното

Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното
Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм (ВИДЕО)

Последни новини

Феновете полудяха! Алекс Грозданов с купа, каквато отборът му не е виждал!

Феновете полудяха! Алекс Грозданов с купа, каквато отборът му не е виждал!
Никой не очакваше това признание от Григор Димитров…

Никой не очакваше това признание от Григор Димитров…
1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook

1:124 и още дишат! Отбор от Сливенско си търси футболисти във Facebook
Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното

Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV