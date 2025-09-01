bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Кой го позволи? Динамо Загреб гостува на израелци в... Сърбия

Предпоставка за сблъсъци

Интересен мач предстои във втория кръг на Лига Европа през сезон 2025/2025. Един срещу друг се изправят Макаби Тел Авив и Динамо Загреб. 

На пръв поглед срещата не изглежда като дерби, но мястото ѝ озадачава. 

Хърватите ще гостуват в... Сърбия, в град Бачка Топола. 

Бачка Топола

Заради ситуацията в Близкия Изток, Макаби домакинства в сръбския град

Бачка Топола се намира в северозападната част на Сърбия, а местният клуб се казва ТСЦ и отпадна в плейофа за влизане в Лигата на конференциите

Така "ТСЦ Арена" бе отдаден под наем на Макаби. Китното съоръжение е с капацитет 4500 места и бе открито през 2021 г. 

Жребият обаче прати там Динамо Загреб

Напрежение

Въпреки че войните след разпада на Югославия отдавна приключиха, напрежение между сърби и хървати продължава да има, особено във футболните агитки. 

Добро решение на УЕФА в случая е да забрани присъствието на фенове на Динамо на мача в Бачка Топола. За тази мярка вече бяха известени в Макаби и в местната полиция, която се подготвя за тежко дежурство.

Мярката на УЕФА не означава, че в Сърбия няма да пристигнат "Бед Блу Бойс" - една от най-агресивните футболни агитки в Европа. Хърватите са известни с невъздържаното си поведение и боевете с противници. През сезон 2023/2024 БББ се сбиха жестоко с фенове на АЕК Атина, като това доведе до смъртта на един от гръцките привърженици. От тогава УЕФА следи строго агитката. 

Иначе за последно феновете на Динамо бяха на мач в Сърбия през 1997 г., когато тимът им загуби от Партизан с 0:1 в първия квалификационен кръг за Шампионската лига. В реванша в Загреб обаче домакините победиха с 5:0.

Срещата Макаби Тел Авив - Динамо Загреб в Сърбия ще е на 2 октомври

Тагове:

сърбия лига европа макаби тел авив динамо загреб сърби хървати Бед Блу Бойс Бачка Топола

