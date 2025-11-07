bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Комичен пропуск не попречи на Рома да закотви Рейнджърс (ВИДЕО)

Италианският гранд се върна на победния път в Лига Европа

Един от фаворитите в Лига Европа - Рома, се завърна на победния път в турнира. След загубите от Лил (0:1) и Виктория Пилзен (1:2), римските "вълци" спечелиха с 2:0 срещу Рейнджърс като гости в мач от четвъртия кръг.

Двубоят на Айброкс Стейдиъм в Глазгоу не предложи зрелище. "Джалоросите" постигнаха комфортен успех, който можеше и да е класически, ако не беше комичен пропуск през втората част.

Матиас Суле откри резултата в 13' след корнер. Попадението е първо за аржентинеца в турнира за сезона. Впоследствие Юсеф Шермити пропиля добра възможност за Рейнджърс, преди гостите да удвоят аванса си в 36' чрез Лоренцо Пелегрини.

Комичен пропуск

Тимът на Джан Пиеро Гасперини намали оборотите след почивката, но създаде чисто голово положение 20-ина минути преди края. То се откри пред десния бек Зеки Челик, който направи комичен пропуск на празна врата, пращайки топката в напречната греда от непосредствена близост.

В крайна сметка Рома влезе в топ 20 по средата на основната фаза, докато шотландският гранд остава закотвен на дъното без точков актив.

Рома приема сензационния лидер Мидтиланд в петия кръг. На Рейнджърс също предстои домакинство - на Брага.

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рейнджърс и Рома

Рейнджърс
Рейнджърс
0 : 2
Рома
Рома
40%
Притежание на топката
60%
9
Точни удари
10
2
Неточни удари
4
30
Опасни атаки
42
11
Нарушения
17
2
Корнери
6
2
Засади
3
3-4-2-1
Формация
3-4-2-1
Стадион: Ibrox Stadium

Състави

1
2 5 24
3 8 43 30
23 47
9
9
18 7
19 4 8 12
23 5 22
99
Джак Бътланд 1 Джак Бътланд
Джеймс Таверние 2 Джеймс Таверние
Джон Сутар 5 Джон Сутар
Насер Якуба Джига 24 Насер Якуба Джига
Макс Аарони 3 Макс Аарони
Конър Барън 8 Конър Барън
Николас Раскин 43 Николас Раскин
Джейдън Мегома 30 Джейдън Мегома
Djeidi Gassama 23 Djeidi Gassama
Майки Мур 47 Майки Мур
Юсеф Рамало Чермити 9 Юсеф Рамало Чермити
Миле Свилар 99 Миле Свилар
Джанлука Манчини 23 Джанлука Манчини
Евън Н'Дика 5 Евън Н'Дика
Ермосо 22 Ермосо
Зеки Челик 19 Зеки Челик
Брайън Кристанте 4 Брайън Кристанте
Нийл Ел Айнауи 8 Нийл Ел Айнауи
Константинос Цимикас 12 Константинос Цимикас
Матиас Суле Малвано 18 Матиас Суле Малвано
Лоренцо Пелегрини 7 Лоренцо Пелегрини
Артьом Довбик 9 Артьом Довбик
