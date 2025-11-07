Комичен пропуск не попречи на Рома да закотви Рейнджърс (ВИДЕО)

Един от фаворитите в Лига Европа - Рома, се завърна на победния път в турнира. След загубите от Лил (0:1) и Виктория Пилзен (1:2), римските "вълци" спечелиха с 2:0 срещу Рейнджърс като гости в мач от четвъртия кръг.

Двубоят на Айброкс Стейдиъм в Глазгоу не предложи зрелище. "Джалоросите" постигнаха комфортен успех, който можеше и да е класически, ако не беше комичен пропуск през втората част.

Матиас Суле откри резултата в 13' след корнер. Попадението е първо за аржентинеца в турнира за сезона. Впоследствие Юсеф Шермити пропиля добра възможност за Рейнджърс, преди гостите да удвоят аванса си в 36' чрез Лоренцо Пелегрини.

Комичен пропуск

Тимът на Джан Пиеро Гасперини намали оборотите след почивката, но създаде чисто голово положение 20-ина минути преди края. То се откри пред десния бек Зеки Челик, който направи комичен пропуск на празна врата, пращайки топката в напречната греда от непосредствена близост.

В крайна сметка Рома влезе в топ 20 по средата на основната фаза, докато шотландският гранд остава закотвен на дъното без точков актив.

Рома приема сензационния лидер Мидтиланд в петия кръг. На Рейнджърс също предстои домакинство - на Брага.

Статистики за двубоя от Лига Европа между Рейнджърс и Рома