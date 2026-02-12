Леля Петранка от агитката на Лудогорец: Не е нормално да ни викат "Турци сте!" (ВИДЕО)

Ако сте ходили на мач на Лудогорец в Разград, много вероятно е да сте видели как преди първия съдийски сигнал една жена хвърля към терена китка здравец и полива със светана вода.

Този ритуал от около 10 години очевидно носи успех на "орлите" от Разград, които имат 14 поредни титли на страната и са редовен участник в европейските клубни турнири.

Леля Петранка, на 78 години, се вълнува от футбол! Тя бе на трибуните и по време на четвъртфинала от турнира за Купата на България на Лудогорец с Левски. И очевидно "магията ѝ" донесе успех на разградчани, които победиха с 1:0.

Снимки

Атрактивната фенка се отнася сериозно към ролята си и към подкрепата за клуба. Не ѝ допадат обаче подвикванията на противниковите агитки.

"Сега пътувах насам с едни левскари. Като ме видяха и питаха "Може ли да се снимаме?". Викам: "Разбира се, че може! Но нека мачът да е феърплей. Не да се бием". Сега слушам от трибуните "Турци сте", "Цигани сте", не знам още какво... Не е нормално това! След мача отидете да видите в какво състояние оставят тази хубава трибуна!", ядосва се Петранка.

Те казва, че е фен на клуба още от основаването на тима, но традицията със здравеца и светената вода е от около 10 години.

"Аз съм турист човек и ходейки по манастирите по Балканите. Реших, че мога да по някакъв начин да ги подкрепя със светени води, които са в манастирите. И за това на всеки един мач, независимо дали е европейски или в българската лигата, аз нося здравец и едно шишенце със светена вода и хвърлям на стадиона. Между другото, не знам дали е пророчество някакво, но винаги бият нашите хора!

"Феновете ме знаят и даже винаги ме посрещат там. Особено момчета, които са на първия ред, защото на тях давам здравеца. Аз нямам тая сила да го хвърля. Има резултати като че ли от цялата работа, но в крайна сметка това е до уменията на спортистите. Това е просто за подкрепа, но те като не могат да играят и не искат да играят, и цяла кошница със здравец да изрина там, няма да станат нещата"

Терените

Леля Петранка не пропусна и наболялата тема в българския футбол, която изправи един срещу друг собственика на Лудогорец Кирил Домусчиев и президента на БФС Георги Иванов - Гонзо.

Бизнесменът поиска оставки в лицензионната комисия към централата заради състоянието на терена на стадиона на Локомотив София.

"Обичаме си отбора. Това е. Радваме се на тия момчета, но ми е много мъчно, когато има контузии. Като играха с Локомотив София на онази нива... Тези скъпоструващи футболисти, ако се контузят, кой ще им плаща лечението? Това е много жалко!

Ето Антон Недялков, примерно, в един от мачовете се контузи. Две години не можа да стъпи и все още не може да си възвърне това умение и майсторство, което притежаваше. Същото е с Текпете! Една година цяла той не можеше да играе, именно поради тази контузия", припомня леля Петранка.