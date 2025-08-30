Лудогорец започва с гостуване на Малмьо в Лига Европа

Шампионът на България Лудогорец стартира с гостуване на Малмьо в Швеция участието си в турнирната фаза на Лига Европа. Мачът е на 24 септември от 22:00 часа. Първото домакинство на разградчани е на 2 октомври срещу испанския Бетис и е с начален час 19:45 часа.
УЕФА обяви програмата по дни и часове за Лига Европа и Лига на конференциите, като срещите на единствения български представител в европейските клубни турнири за останалите мачове е следната:
02.10. Лудогорец - Бетис
23.10. Йънг Бойс - Лудогорец, 22:00 ч.
06.11. Ференцварош - Лудогорец, 22:00 ч.
27.11. Лудогорец - Селта, 19:45 ч.
11.12. Лудогорец - ПАОК, 19:45 ч.
22.01.2026 г. Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец
29.01.2026 г. Лудогорец - Ница
Девети опит
За девети сезон разградчани ще играят във втория по сила европейски клубен турнир, след като отпаднаха от битката за място в Шампионската лига в третия квалификационен кръг, след мачовете с Ференцварош.
Очаква се най-интригуващ да е сблъсъкът с бившия ас на "орлите" - Кирил Десподов. Неговият ПАОК ще гостува в Разград. Капитанът на България носи екипа на Лудогорец в периода 2020/23 г.
За осминафиналите се класират първите осем. Последните осем отпадат от надпреварата, а тимовете от 9-то до 24-то ще играят плейофи за продължаване. Финалът е на 20 май в Истанбул.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK
Статистики за двубоя от Висша лига между Хибърниън и Рейнджърс
35%
Притежание на топката
65%
Стадион:
Easter Road Stadium
Състави
13
5
2
33
15
12
26
8
19
10
20
43
18
29
22
10
8
2
5
27
24
1
13
Джордан Смит
5
Уорън О'Хора
2
Луис Милър
33
Роки Бушири Киранга
15
Джак Иредейл
12
Кристофър Каддън
26
Nectarios triantis
8
Аласана Манех
19
Ники Каддън
10
Мартин Бойл
20
Кийрън Боуи
1
Джак Бътланд
2
Джеймс Таверние
5
Джон Сутар
27
Леон Балогун
24
Нерайшо Касанвиржо
22
Йефте Витал да Силва Диас
10
М. Диоманде
8
Конър Барън
43
Николас Раскин
18
Вацлав Черни
29
Хамза Игаман
Срещата по минути
90+3′
Джордан Обита е сменен от Джак Иредейл
Бейли Райс е сменен от Вацлав Черни
81′
Оскар Кортес влезе на мястото на Николас Раскин
81′
79′
Дилън Левит е сменен от Nectarios triantis
68′
Жълт картон за Мартин Бойл
66′
ГООООЛ! Мартин Бойл беше точен за отбора си
60′
Жълт картон за Нейтън Мория-Уелш
Нерайшо Касанвиржо получи жълт картон
60′
57′
Нейтън Мория-Уелш влезе на мястото на Аласана Манех
57′
Дуайт Гейл влезе на мястото на Кийрън Боуи
57′
Джош Кембъл влезе на мястото на Джуниър Хойлет
Том Лорънс влезе на мястото на М. Диоманде
54′
Николас Раскин отбеляза гол!
50′
Жълт картон за М. Диоманде
31′
30′
Жълт картон за Кийрън Боуи
16′
ГООООЛ! Кийрън Боуи беше точен за отбора си
Робин Пропър влезе на мястото на Леон Балогун
10′
ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си
2′
Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Дънди Юнайтед
78%
Притежание на топката
22%
Стадион:
Ibrox Stadium
Състави
1
2
5
27
22
8
43
18
10
29
9
5
15
11
18
14
23
2
37
16
31
25
1
Джак Бътланд
2
Джеймс Таверние
5
Джон Сутар
27
Леон Балогун
22
Йефте Витал да Силва Диас
8
Конър Барън
43
Николас Раскин
18
Вацлав Черни
10
М. Диоманде
29
Хамза Игаман
9
Cyriel Dessers
25
Дейв Ричардс
2
Райън щам
37
Сам Клеал-Хардинг
16
Емануел Адегбойега
31
Деклан Галахер
11
Уил Фери
18
Кай Фотерингъм
14
Крейг Сибалд
23
Рос Дочерти
5
Vicko ševelj
15
Глен Мидълтън
Срещата по минути
Руари Патън е сменен от Vicko ševelj
88′
82′
Бейли Райс влезе на мястото на Конър Барън
Jort van der sande влезе на мястото на Сам Далби
81′
Кристиян Трапановски е сменен от Рос Дочерти
80′
80′
Данило е сменен от Хамза Игаман
80′
Оскар Кортес влезе на мястото на Вацлав Черни
Дейвид Бабунски е сменен от Глен Мидълтън
80′
77′
Том Лорънс влезе на мястото на М. Диоманде
77′
Нерайшо Касанвиржо е сменен от Йефте Витал да Силва Диас
75′
ГООООЛ! Николас Раскин беше точен за отбора си
73′
Cyriel Dessers е точен от бялата точка.
Vicko ševelj получи жълт картон
60′
25′
ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си
ГООООЛ! Сам Клеал-Хардинг беше точен за отбора си
20′
Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Aberdeen
70%
Притежание на топката
54%
Стадион:
Ibrox Stadium
Състави
31
2
5
27
22
8
43
18
10
14
9
11
81
7
16
8
10
2
24
5
4
1
31
Лиам Кели
2
Джеймс Таверние
5
Джон Сутар
27
Леон Балогун
22
Йефте Витал да Силва Диас
8
Конър Барън
43
Николас Раскин
18
Вацлав Черни
10
М. Диоманде
14
Недим Байрами
9
Cyriel Dessers
1
Димитар Митов
2
Ники Девлин
24
Кристерс Тоберс
5
Матс Кностър
4
Греъм Шини
8
Данте Полвара
10
Лейтън Кларксън
81
Топи Кескинен
7
Джейми Макграт
16
Йепе Окелс
11
Одай Дабаг
Срещата по минути
90+1′
Жълт картон за Джон Сутар
90+3′
ГООООЛ! Йефте Витал да Силва Диас беше точен за отбора си
80′
Том Лорънс влезе на мястото на Николас Раскин
80′
Данило влезе на мястото на Cyriel Dessers
Шейдън Морис влезе на мястото на Данте Полвара
79′
79′
Нерайшо Касанвиржо е сменен от Леон Балогун
72′
Бейли Райс е сменен от М. Диоманде
70′
ГООООЛ! Хамза Игаман беше точен за отбора си
Джак Милн влезе на мястото на Кристерс Тоберс
65′
Александър Дженсън влезе на мястото на Ники Девлин
65′
61′
ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си
55′
Вацлав Черни отбеляза гол!
Кевин Нисбет е сменен от Йепе Окелс
46′
46′
Хамза Игаман е сменен от Недим Байрами
Папе Гийе е сменен от Одай Дабаг
46′
Жълт картон за Кристерс Тоберс
34′
Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Селтик
40%
Притежание на топката
60%
Стадион:
Ibrox Stadium
Състави
31
2
5
27
22
10
8
43
18
14
9
9
49
41
38
27
42
56
20
5
3
12
31
Лиам Кели
2
Джеймс Таверние
5
Джон Сутар
27
Леон Балогун
22
Йефте Витал да Силва Диас
10
М. Диоманде
8
Конър Барън
43
Николас Раскин
18
Вацлав Черни
14
Недим Байрами
9
Cyriel Dessers
12
Вильями Синисало
56
Антъни Ралстън
20
Камерън Картър-Викерс
5
Лиам Скейлс
3
Грег Тейлър
27
Арне Енгелс
42
Калъм Макгрегър
49
Джеймс Форест
41
Рео Хатате
38
Дайзен Маеда
9
Адам Айда
Срещата по минути
90+3′
Данило е сменен от М. Диоманде
Жълт картон за Джони Кени
90′
88′
Жълт картон за Бейли Райс
Джефри Шлуп влезе на мястото на Грег Тейлър
79′
66′
Хамза Игаман е сменен от Вацлав Черни
66′
Янис Хаги е сменен от Недим Байрами
Хюн-Джун Янг е сменен от Джеймс Форест
63′
Пауло Бернардо е сменен от Арне Енгелс
63′
Адам Айда отбеляза гол!
57′
44′
Cyriel Dessers отбеляза гол!
Статистики за двубоя от Висша лига между St. Mirren и Рейнджърс
42%
Притежание на топката
58%
Стадион:
The Smisa Stadium
Състави
1
22
13
5
2
88
15
6
24
7
9
9
29
10
2
43
49
22
5
4
19
31
1
Zac Hemming
22
Маркъс Фрейзър
13
Александър Гогич
5
Ричард Тейлър
2
Райън Алебиосу
88
Килиан Филипс
15
Caolan Boyd-Munce
6
Марк О'Хара
24
Деклан Джон
7
Йона Аюнга
9
Микаел Мандрон
31
Лиам Кели
5
Джон Сутар
4
Робин Пропър
19
Клинтън Нсиала
2
Джеймс Таверние
43
Николас Раскин
49
Бейли Райс
22
Йефте Витал да Силва Диас
10
М. Диоманде
9
Cyriel Dessers
29
Хамза Игаман
Срещата по минути
90+2′
Оуен Осени влезе на мястото на Микаел Мандрон
90+3′
Александър Гогич получи жълт картон
Недим Байрами е сменен от Клинтън Нсиала
87′
Конър Барън е сменен от Бейли Райс
85′
84′
Ричард Тейлър получи жълт картон
80′
Скот Тансер е сменен от Деклан Джон
Вацлав Черни влезе на мястото на Cyriel Dessers
76′
73′
Conor McMenamin отбеляза гол!
63′
Conor McMenamin е сменен от Йона Аюнга
63′
Roland Idowu е сменен от Caolan Boyd-Munce
59′
Жълт картон за Килиан Филипс
Николас Раскин получи жълт картон
55′
Николас Раскин отбеляза гол!
52′
44′
Марк О'Хара отбеляза гол!
ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си
42′