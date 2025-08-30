Лудогорец започва с гостуване на Малмьо в Лига Европа

Шампионът на България Лудогорец стартира с гостуване на Малмьо в Швеция участието си в турнирната фаза на Лига Европа. Мачът е на 24 септември от 22:00 часа. Първото домакинство на разградчани е на 2 октомври срещу испанския Бетис и е с начален час 19:45 часа.

УЕФА обяви програмата по дни и часове за Лига Европа и Лига на конференциите, като срещите на единствения български представител в европейските клубни турнири за останалите мачове е следната:

02.10. Лудогорец - Бетис

23.10. Йънг Бойс - Лудогорец, 22:00 ч.

06.11. Ференцварош - Лудогорец, 22:00 ч.

27.11. Лудогорец - Селта, 19:45 ч.

11.12. Лудогорец - ПАОК, 19:45 ч.

22.01.2026 г. Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец

29.01.2026 г. Лудогорец - Ница

Девети опит

За девети сезон разградчани ще играят във втория по сила европейски клубен турнир, след като отпаднаха от битката за място в Шампионската лига в третия квалификационен кръг, след мачовете с Ференцварош.

Очаква се най-интригуващ да е сблъсъкът с бившия ас на "орлите" - Кирил Десподов. Неговият ПАОК ще гостува в Разград. Капитанът на България носи екипа на Лудогорец в периода 2020/23 г.

За осминафиналите се класират първите осем. Последните осем отпадат от надпреварата, а тимовете от 9-то до 24-то ще играят плейофи за продължаване. Финалът е на 20 май в Истанбул.

Статистики за двубоя от Висша лига между Хибърниън и Рейнджърс

Хибърниън 2 : 2 Рейнджърс 35% Притежание на топката 65% 7 Точни удари 15 1 Неточни удари 6 28 Опасни атаки 38 10 Нарушения 9 3 Корнери 13 2 Засади 5 3-4-3 Формация 4-3-3 Стадион: Easter Road Stadium Състави 13 5 2 33 15 12 26 8 19 10 20 43 18 29 22 10 8 2 5 27 24 1 13 Джордан Смит 5 Уорън О'Хора 2 Луис Милър 33 Роки Бушири Киранга 15 Джак Иредейл 12 Кристофър Каддън 26 Nectarios triantis 8 Аласана Манех 19 Ники Каддън 10 Мартин Бойл 20 Кийрън Боуи 1 Джак Бътланд 2 Джеймс Таверние 5 Джон Сутар 27 Леон Балогун 24 Нерайшо Касанвиржо 22 Йефте Витал да Силва Диас 10 М. Диоманде 8 Конър Барън 43 Николас Раскин 18 Вацлав Черни 29 Хамза Игаман Срещата по минути 90+3′ Джордан Обита е сменен от Джак Иредейл Бейли Райс е сменен от Вацлав Черни 81′ Оскар Кортес влезе на мястото на Николас Раскин 81′ 79′ Дилън Левит е сменен от Nectarios triantis 68′ Жълт картон за Мартин Бойл 66′ ГООООЛ! Мартин Бойл беше точен за отбора си 60′ Жълт картон за Нейтън Мория-Уелш Нерайшо Касанвиржо получи жълт картон 60′ 57′ Нейтън Мория-Уелш влезе на мястото на Аласана Манех 57′ Дуайт Гейл влезе на мястото на Кийрън Боуи 57′ Джош Кембъл влезе на мястото на Джуниър Хойлет Том Лорънс влезе на мястото на М. Диоманде 54′ Николас Раскин отбеляза гол! 50′ Жълт картон за М. Диоманде 31′ 30′ Жълт картон за Кийрън Боуи 16′ ГООООЛ! Кийрън Боуи беше точен за отбора си Робин Пропър влезе на мястото на Леон Балогун 10′ ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си 2′

Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Дънди Юнайтед

Рейнджърс 3 : 1 Дънди Юнайтед 78% Притежание на топката 22% 14 Точни удари 4 5 Неточни удари 0 72 Опасни атаки 27 7 Нарушения 12 9 Корнери 4 1 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-4-2 Стадион: Ibrox Stadium Състави 1 2 5 27 22 8 43 18 10 29 9 5 15 11 18 14 23 2 37 16 31 25 1 Джак Бътланд 2 Джеймс Таверние 5 Джон Сутар 27 Леон Балогун 22 Йефте Витал да Силва Диас 8 Конър Барън 43 Николас Раскин 18 Вацлав Черни 10 М. Диоманде 29 Хамза Игаман 9 Cyriel Dessers 25 Дейв Ричардс 2 Райън щам 37 Сам Клеал-Хардинг 16 Емануел Адегбойега 31 Деклан Галахер 11 Уил Фери 18 Кай Фотерингъм 14 Крейг Сибалд 23 Рос Дочерти 5 Vicko ševelj 15 Глен Мидълтън Срещата по минути Руари Патън е сменен от Vicko ševelj 88′ 82′ Бейли Райс влезе на мястото на Конър Барън Jort van der sande влезе на мястото на Сам Далби 81′ Кристиян Трапановски е сменен от Рос Дочерти 80′ 80′ Данило е сменен от Хамза Игаман 80′ Оскар Кортес влезе на мястото на Вацлав Черни Дейвид Бабунски е сменен от Глен Мидълтън 80′ 77′ Том Лорънс влезе на мястото на М. Диоманде 77′ Нерайшо Касанвиржо е сменен от Йефте Витал да Силва Диас 75′ ГООООЛ! Николас Раскин беше точен за отбора си 73′ Cyriel Dessers е точен от бялата точка. 71′ Потвърдена дузпа Vicko ševelj получи жълт картон 60′ 25′ ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си ГООООЛ! Сам Клеал-Хардинг беше точен за отбора си 20′

Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Aberdeen

Рейнджърс 4 : 0 Aberdeen 70% Притежание на топката 54% 15 Точни удари 10 9 Неточни удари 2 60 Опасни атаки 45 11 Нарушения 6 7 Корнери 4 3 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Ibrox Stadium Състави 31 2 5 27 22 8 43 18 10 14 9 11 81 7 16 8 10 2 24 5 4 1 31 Лиам Кели 2 Джеймс Таверние 5 Джон Сутар 27 Леон Балогун 22 Йефте Витал да Силва Диас 8 Конър Барън 43 Николас Раскин 18 Вацлав Черни 10 М. Диоманде 14 Недим Байрами 9 Cyriel Dessers 1 Димитар Митов 2 Ники Девлин 24 Кристерс Тоберс 5 Матс Кностър 4 Греъм Шини 8 Данте Полвара 10 Лейтън Кларксън 81 Топи Кескинен 7 Джейми Макграт 16 Йепе Окелс 11 Одай Дабаг Срещата по минути 90+1′ Жълт картон за Джон Сутар 90+3′ ГООООЛ! Йефте Витал да Силва Диас беше точен за отбора си получи жълт картон 89′ 80′ Том Лорънс влезе на мястото на Николас Раскин 80′ Данило влезе на мястото на Cyriel Dessers Шейдън Морис влезе на мястото на Данте Полвара 79′ 79′ Нерайшо Касанвиржо е сменен от Леон Балогун 72′ Бейли Райс е сменен от М. Диоманде 70′ ГООООЛ! Хамза Игаман беше точен за отбора си 67′ Жълт картон за Джак Милн влезе на мястото на Кристерс Тоберс 65′ Александър Дженсън влезе на мястото на Ники Девлин 65′ Жълт картон за 62′ 61′ ГООООЛ! Cyriel Dessers беше точен за отбора си 55′ Вацлав Черни отбеляза гол! Кевин Нисбет е сменен от Йепе Окелс 46′ 46′ Хамза Игаман е сменен от Недим Байрами Папе Гийе е сменен от Одай Дабаг 46′ Жълт картон за Кристерс Тоберс 34′

Статистики за двубоя от Висша лига между Рейнджърс и Селтик

Рейнджърс 1 : 1 Селтик 40% Притежание на топката 60% 9 Точни удари 5 3 Неточни удари 2 35 Опасни атаки 46 9 Нарушения 18 5 Корнери 6 3 Засади 2 4-3-3 Формация 4-2-3-1 Стадион: Ibrox Stadium Състави 31 2 5 27 22 10 8 43 18 14 9 9 49 41 38 27 42 56 20 5 3 12 31 Лиам Кели 2 Джеймс Таверние 5 Джон Сутар 27 Леон Балогун 22 Йефте Витал да Силва Диас 10 М. Диоманде 8 Конър Барън 43 Николас Раскин 18 Вацлав Черни 14 Недим Байрами 9 Cyriel Dessers 12 Вильями Синисало 56 Антъни Ралстън 20 Камерън Картър-Викерс 5 Лиам Скейлс 3 Грег Тейлър 27 Арне Енгелс 42 Калъм Макгрегър 49 Джеймс Форест 41 Рео Хатате 38 Дайзен Маеда 9 Адам Айда Срещата по минути 90+3′ Данило е сменен от М. Диоманде Жълт картон за Джони Кени 90′ 88′ Жълт картон за Бейли Райс е сменен от 84′ 83′ влезе на мястото на Джефри Шлуп влезе на мястото на Грег Тейлър 79′ 66′ Хамза Игаман е сменен от Вацлав Черни 66′ Янис Хаги е сменен от Недим Байрами Хюн-Джун Янг е сменен от Джеймс Форест 63′ Пауло Бернардо е сменен от Арне Енгелс 63′ Адам Айда отбеляза гол! 57′ 44′ Cyriel Dessers отбеляза гол!

Статистики за двубоя от Висша лига между St. Mirren и Рейнджърс