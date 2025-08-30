bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футбол Лига Европа

Лудогорец започва с гостуване на Малмьо в Лига Европа

Първото домакинство е срещу Бетис

Лудогорец започва с гостуване на Малмьо в Лига Европа
Lap.bg

Шампионът на България Лудогорец стартира с гостуване на Малмьо в Швеция участието си в турнирната фаза на Лига Европа. Мачът е на 24 септември от 22:00 часа. Първото домакинство на разградчани е на 2 октомври срещу испанския Бетис и е с начален час 19:45 часа.

УЕФА обяви програмата по дни и часове за Лига Европа и Лига на конференциите, като срещите на единствения български представител в европейските клубни турнири за останалите мачове е следната:

02.10. Лудогорец - Бетис

23.10. Йънг Бойс - Лудогорец, 22:00 ч.

06.11. Ференцварош - Лудогорец, 22:00 ч.

27.11. Лудогорец - Селта, 19:45 ч.

11.12. Лудогорец - ПАОК, 19:45 ч.

22.01.2026 г. Глазгоу Рейнджърс - Лудогорец

29.01.2026 г. Лудогорец - Ница

Девети опит

За девети сезон разградчани ще играят във втория по сила европейски клубен турнир, след като отпаднаха от битката за място в Шампионската лига в третия квалификационен кръг, след мачовете с Ференцварош.

Очаква се най-интригуващ да е сблъсъкът с бившия ас на "орлите" - Кирил Десподов. Неговият ПАОК ще гостува в Разград. Капитанът на България носи екипа на Лудогорец в периода 2020/23 г.

За осминафиналите се класират първите осем. Последните осем отпадат от надпреварата, а тимовете от 9-то до 24-то ще играят плейофи за продължаване. Финалът е на 20 май в Истанбул.

Тагове:

програма уефа паок рейнджърс ница гостуване малмьо кирил десподов Лудогорезц

