Лига Европа Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Панатинайкос - ЦСКА 1948 пряко в ефира на bTV и на VOYO.BG Вижте кога да гледате мача от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите

ЦСКА 1948 продължава своя европейски поход и вече е в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Там "червените" ще срещнат гръцкия гранд Панатинайкос.

Първият мач е в Атина на 5 август.

Къде да го гледате?

Срещата ще бъде предавана пряко по bTV и на нашата онлайн платформа VOYO.BG.

Коментарното ни студио онлайн стартира в 21:00 ч., а по bTV е точно в 21:15 ч.

Снимка: Lap.bg

Самата среща в Атина стартира в 21:30 ч. с коментар на Даниел Хърлев.

Шансовете

За втори пореден сезон ЦСКА 1948 достига този етап на квалификациите за Лигата на конференциите. През миналата кампания тимът отпадна от кипърския Пафос.

Този път момчетата на Александър Александров излизат вдъхновени след като отстраниха сред драматични дузпи Спартак Търнава.

Снимка: Lap.bg

Със сигурност Панатинайкос е сериозен противник. През миналия сезон тимът от гръцката столица завърши на четвърто място.

Сред най-големите предимства на гърците са емоционалните им фенове, които могат да вледенят кръвта на всеки противник.

Дали това ще се случи с ЦСКА 1948 или родният представител ще успее да се измъкне с добър резултат преди реванша у нас на 11 август?

Гледайте пряко по bTV и на VOYO.BG Панатинайкос - ЦСКА 1948 - мач от третикия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, на 5 август от 21:00 ч.