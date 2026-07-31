БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Валентин Илиев: Има причина да съм на скамейката Христо Янев работи добре, видях отношение, колектив и дисциплина

Новият спортен директор на ЦСКА Валентин Илиев похвали работата на треньора Христо Янев след елиминирането на Карабах в квалификациите за Лига Европа. Доскорошният треньор на втория отбор наследи на поста Бойко Величков между двата мача срещу азербайджанския гранд.

Както и срещу Ботев Пловдив (3:2) за първенството, бившият защитник изгледа двубоя от скамейката. Този факт предизвика остра реакция сред феновете на ЦСКА, някои от които припомнят за престоя на Илиев в ЦСКА 1948.

"Христо работи добре, не само сега. Забелязал съм го от доста време, аз съм тук, за да му бъда от помощ."

"Със сигурност има причина да гледам мача до скамейката, но предпочитам това да остане вътре в клуба, така сме решили и това е причината. По-важно е какво мога да правя за ЦСКА, така че да се развиваме."

"В ЦСКА видях нещо, което са ме възпитавали мен, когато бях футболист на клуба - отношение, колектив и дисциплина. Това винаги е било основата в ЦСКА. Играта на отбора - има си старши треньор, а аз само мога да поздравя отбора и щаба за това, което направиха".

"Със сигурност не сме затворили вратата за нови попълнения. Ако се появи футболист, който заслужава да бъде в ЦСКА, винаги сме отворени", заяви Илиев пред медиите.