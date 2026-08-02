Лига Европа Публикувано в Николета Маданска Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Роден без дясна ръка, а покори Европа! (ВИДЕО) Историята на Мариус Крюгер Линд

Мариус Крюгер Линд се превърна в герой и влезе в историята на европейския футбол. Полузащитникът на фарьорския Рунавик стана първият футболист с една ръка, отбелязал гол в европейските клубни турнири от близо 63 години.

27-годишният датчанин се разписа срещу словенския Копер и помогна на своя тим да постигне историческо класиране в Лига на конференциите. Линд е роден без част от дясната си ръка, но това никога не го спира да преследва мечтата си да стане професионален футболист.

Днес той е сред ключовите фигури в състава на Рунавик. През настоящия сезон крилото вече има 4 гола и 4 асистенции в 16 мача, а силното му представяне го превърна в един от най-разпознаваемите играчи във фарьорския футбол.

Трънливият път към професионалния футбол

Пътят на Линд към големия футбол е изпълнен с препятствия и предразсъдъци. Още в началото на кариерата си талантът му невинаги е бил достатъчен, за да получи шанс.

Мариус започва във футболната академия на датския Вестселанд. Въпреки скоростта и отличната си техника, не успява да пробие, тъй като треньорите се притесняват да му дадат възможност заради липсата на част от дясната му ръка.

След това преминава в Слагелсе, където решава да работи още по-усърдно. Наема личен кондиционен треньор и използва специална протеза по време на силовите тренировки, за да подобри физическата си подготовка. Усилията му помагат да изгради изключителен баланс, стабилност и физика, които днес са сред най-силните му качества на терена.

Когато Слагелсе се изкачва в по-горна дивизия, клубът решава да не разчита на него и Линд отново остава без отбор.

Истинският рестарт идва през 2022 г., когато крилото заминава за Фарьорските острови. Там преминава през Аргир и Б-36 Торсхавн, преди да се превърне в една от големите звезди на Рунавик.

Манталитет на шампион

Въпреки всички трудности Линд никога не е искал съжаление и категорично отказва да бъде възприеман като футболист, чиято история служи единствено за вдъхновение.

„Да, роден съм без дясна предмишница. Това е просто факт. Но моята физическа особеност винаги ме е мотивирала да работя двойно повече - и на терена, и извън него“, споделя датчанинът.

С гола си срещу Копер Линд продължи една уникална футболна традиция, започнала преди повече от шест десетилетия. Последният подобен случай преди него датира от 1963 г., когато северноирландецът Джими Хейсти отбелязва гол за Дъндолк в турнира за Купата на европейските шампиони - предшественика на днешната Шампионска лига.

Историята на Хейсти също е невероятна. На 14-годишна възраст той губи лявата си ръка при трудова злополука в мелница в Белфаст, но не се отказва от футбола. С екипа на Дъндолк достига до КЕШ, а през 1963 г. участва в историческата победа с 2:1 като гост срещу Цюрих, като отбелязва единия гол и подава за другия.

Макар швейцарците да продължават напред след успех с 3:0 в реванша, двубоят остава завинаги в историята. Това е първата победа на северноирландски отбор като гост в евротурнирите, а попадението на Хейсти е първият гол, отбелязан от футболист с една ръка в официален клубен турнир под егидата на УЕФА.

Хейсти завършва сезон 1963/64 като голмайстор на първенството, а феновете на Дъндолк му дават прякора „Едноръкото чудо“. Животът му обаче завършва трагично през 1974 г., когато е застрелян в Белфаст на път за работа от неизвестен извършител.