Лига Европа Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След Панатинайкос: ЦСКА 1948 може да играе срещу Бешикташ или чехи Ясен е жребият за плейофите на Лигата на конференциите Снимка: Lap.bg

Пътят към основната фаза на Лигата на конференциите за ЦСКА 1948 минава през трудни съперници в плейофа!

Ако вторият в родния шампионат през миналия сезон отстрани Панатинайкос, момчетата на Александър Александров ще играят срещу загубилия от двойката Храдец Кралове - Бешикташ.

Турският гранд е фаворит за продължаване напред, а четвъртият в Чехия вероятно ще бъде съперник на ЦСКА 1948.

Първата задача

За целта "червените", които отстраниха Спартак Търнава след дузпи във втория кръг на квалификациите за Лигата на конференциите, първо трябва да отстрани силния си гръцки съперник.

Това е трети опит на ЦСКА 1948 да се класира за основна фаза на третия по сила европейски клубен турнир. През миналия сезон "червените" загубиха от кипърския Пафос.

Снимка: Lap.bg

Мачовете с Панатинайкос са на 5 август в Гърция и на 12 август у нас.

Пътят и за ЦСКА

На жребия за Лига на конференциите бе определен и съперник на ЦСКА при евентуално отпадане от Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа.

"Червените" ще се срещу срещу победителя от двойката Лугано - НСИ Рунавик.

Тимът до момента не се е изправял нито срещу Лугано, нито срещу НСИ Рунавик.

Мачовете от плейофите на Лига на конференциите са на 20 и 27 август.