Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)

Трагедия на пътя! Седем привърженици на гръцкия футболен клуб ПАОК, част от който е капитанът на България Кирил Десподов, загинаха, а трима бяха ранени при тежък пътен инцидент в западна Румъния. Групата е пътувала за мача на отбора от Лига Европа срещу Лион във Франция.

Трагедия

Инцидентът е станал около 13:05 ч. местно време на магистрала DN6 – E70 в окръг Тимишуара — ключов участък от пътната мрежа, известен с множество катастрофи. Трагедията се е случила на около 60 километра от границата със Сърбия.

Според първоначалните данни миниван, превозващ десет души — всички фенове на ПАОК — е предприел маневра за изпреварване, но при връщане в лентата се е ударил в цистерна, а след това е бил засечен челно от насрещно движещ се камион.

В резултат на тежкия сблъсък седем души са загинали на място, а трима са ранени и настанени в болница — един от тях в критично състояние.

Някои медии твърдят, че миниванът е бил претоварен — с капацитет за 8 пътници, но превозващ 10 души.

Разследване

Районът на катастрофата веднага е бил отцепен от румънските власти, а на място изпратени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ. Разследването на причините за катастрофата продължава.

Очевидец разказва пред румънска телевизия: „Изпреварването беше изключително опасно. Видях само един мъж, който излезе от колата изправен. Останалите жертви бяха на пътя и на полето...“, каза свидетелят.

