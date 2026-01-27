bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)

Пътували са за мача от Лига Европа в Лион

Шок за Десподов! 7 фенове на ПАОК загинаха в ужасяваща катастрофа! (ВИДЕО)

Трагедия на пътя! Седем привърженици на гръцкия футболен клуб ПАОК, част от който е капитанът на България Кирил Десподов, загинаха, а трима бяха ранени при тежък пътен инцидент в западна Румъния. Групата е пътувала за мача на отбора от Лига Европа срещу Лион във Франция.

Трагедия

Инцидентът е станал около 13:05 ч. местно време на магистрала DN6 – E70 в окръг Тимишуара — ключов участък от пътната мрежа, известен с множество катастрофи. Трагедията се е случила на около 60 километра от границата със Сърбия.

Според първоначалните данни миниван, превозващ десет души — всички фенове на ПАОК — е предприел маневра за изпреварване, но при връщане в лентата се е ударил в цистерна, а след това е бил засечен челно от насрещно движещ се камион.

В резултат на тежкия сблъсък седем души са загинали на място, а трима са ранени и настанени в болница — един от тях в критично състояние.

Някои медии твърдят, че миниванът е бил претоварен — с капацитет за 8 пътници, но превозващ 10 души.

Разследване

Районът на катастрофата веднага е бил отцепен от румънските власти, а на място изпратени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ. Разследването на причините за катастрофата продължава.

Снимка: paokfc.gr

Очевидец разказва пред румънска телевизия: „Изпреварването беше изключително опасно. Видях само един мъж, който излезе от колата изправен. Останалите жертви бяха на пътя и на полето...“, каза свидетелят.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

румъния полиция катастрофа фенове паок смърт маневри миниван кирил десподов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)

Двама братя, една жена и изявени фаворити: Кой трябва да бъде Спортист на годината? (АНКЕТА)
Сляпа ярост: Американка превъртя след унижение на корта (ВИДЕО)

Сляпа ярост: Американка превъртя след унижение на корта (ВИДЕО)
Парцалена топка и мирис на смърт

Парцалена топка и мирис на смърт
И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов на Игрите за допингирани

В Хърватия държат всичко във футбола на леля Ива!

В Хърватия държат всичко във футбола на леля Ива!

Последни новини

Шоу с клоуни или бъдещето на спорта?

Шоу с клоуни или бъдещето на спорта?
Сляпа ярост: Американка превъртя след унижение на корта (ВИДЕО)

Сляпа ярост: Американка превъртя след унижение на корта (ВИДЕО)
От четворно убийство до договор с ПСЖ

От четворно убийство до договор с ПСЖ
Дафовска беше шампионка, когато той прохождаше – днес той е аут от отбора

Дафовска беше шампионка, когато той прохождаше – днес той е аут от отбора
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV