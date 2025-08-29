Тежки съперници, начело с Кирил Десподов, пред Лудогорец в Европа

Тежки съперници определи за Лудогорец жребият за Лига Европа, теглен днес (29 август) в Монако!

За девети сезон разградчани ще играят във втория по сила европейски клубен турнир, след като отпадната от битката за място в Шампионската лига в третия квалификационен кръг, след мачовете с Ференцварош.

Всъщност унгарците ще бъдат един от съперниците на Лудогорец през сезона. "Орлите" ще трябва да играят и срещу... Кирил Десподов и ПАОК.

Ето и всички съперници на Лудогорец за Лига Европа:

Глазгоу Рейнджърс (гост)

Реал Бетис (домакин)

ПАОК (домакин)

Ференцварош (гост)

Ница (домакин)

Йънг Бойс (гост)

Селта (домакин)

Малмьо (гост)

Познато лице

Най-интригуващ е сблъсъкът с бившия ас на "орлите" - Кирил Десподов. Неговият ПАОК ще гостува в Разград.

Снимка: Lap.bg

Десподов игра за Лудогорец в периода 2020-2023 г. Именно там го забелязаха от ПАОК.

Ференцварош пък е тимът, който изхвърли разградчани от битката за място в Шампионската лига, а след това не успя да се класира за най-силния европейски клубен турнир, губейки от Карабах.

Двата тима са играли 6 мача помежду си, в които Лудогорец записа 1 победа, 2 равенства и 3 загуби.

"Орлите" до момента не са играли срещу Рейнджърс, Йънг Бойс, Ница, Селта.

Снимка: Lap.bg

Срещу Малмьо има победа и загуба, а срещу Бетис - две загуби.

Мачовете

Утре, 30 август, ще стане ясно точното разпределение на мачовете - ред и часове.

Сезонът в Лига Европа започва на 24 септември, като със сигурност Лудогорец ще има мачове до 29 януари.

За осминафиналите се класират първите 8. Последните 8 отпадат от надпреварата, а тимовете от 9-то до 24-то ще играят плейофи за продължаване.

Финалът е на 20 май в Истанбул.

