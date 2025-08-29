bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тежки съперници, начело с Кирил Десподов, пред Лудогорец в Европа

Мачовете в Лига Европа започват на 24 септември

Тежки съперници, начело с Кирил Десподов, пред Лудогорец в Европа
Lap.bg

Тежки съперници определи за Лудогорец жребият за Лига Европа, теглен днес (29 август) в Монако! 

За девети сезон разградчани ще играят във втория по сила европейски клубен турнир, след като отпадната от битката за място в Шампионската лига в третия квалификационен кръг, след мачовете с Ференцварош

Всъщност унгарците ще бъдат един от съперниците на Лудогорец през сезона. "Орлите" ще трябва да играят и срещу... Кирил Десподов и ПАОК.

Ето и всички съперници на Лудогорец за Лига Европа:

Глазгоу Рейнджърс (гост)
Реал Бетис (домакин)
ПАОК (домакин)
Ференцварош (гост)
Ница (домакин)
Йънг Бойс (гост)
Селта (домакин)
Малмьо (гост)

Познато лице

Най-интригуващ е сблъсъкът с бившия ас на "орлите" - Кирил Десподов. Неговият ПАОК ще гостува в Разград. 

Снимка: Lap.bg

Десподов игра за Лудогорец в периода 2020-2023 г. Именно там го забелязаха от ПАОК. 

Ференцварош пък е тимът, който изхвърли разградчани от битката за място в Шампионската лига, а след това не успя да се класира за най-силния европейски клубен турнир, губейки от Карабах. 

Двата тима са играли 6 мача помежду си, в които Лудогорец записа 1 победа, 2 равенства и 3 загуби. 

"Орлите" до момента не са играли срещу Рейнджърс, Йънг Бойс, Ница, Селта

Снимка: Lap.bg

Срещу Малмьо има победа и загуба, а срещу Бетис - две загуби. 

Мачовете

Утре, 30 август, ще стане ясно точното разпределение на мачовете - ред и часове. 

Сезонът в Лига Европа започва на 24 септември, като със сигурност Лудогорец ще има мачове до 29 януари. 

За осминафиналите се класират първите 8. Последните 8 отпадат от надпреварата, а тимовете от 9-то до 24-то ще играят плейофи за продължаване. 

Финалът е на 20 май в Истанбул. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

лига европа паок рейнджърс мачове йънг бойс ница бетис лудогорец малмьо ференцварош селта

