"Това е нашият дом!": Речта, която надъха Лудогорец за 3:3 с ПАОК (ВИДЕО)

Клубът разкри какво е казал Пер-Матиас Хьогмо в съблекалнята

Лудогорец се представя на ниво в европейските клубни турнири и в последния си мач в Лига Европа завърши 3:3 срещу ПАОК. 

Но как в клуба се надъхват преди и по време на мач? 

Отговорът дават от Разград със специално видео, в което разкриват и част от думите, отправени от новия треньор Пер-Матиас Хьогмо към футболистите. 

"От първата минута"

"Това е нашият дом! Трябва да започнем от първата минута. Ние ще решим какво да се случи там! Направете крачката от първата секунда!", са думите на Хьогмо. 

Норвежецът пристигна в Лудогорец преди месец, като замени на треньорския пост Руи Мота. 

Под негово ръководство до момента тимът има 4 победи и 2 равенства. 

В добра позиция

Преди паузата за коледните празници, разградчани са на 23-то място в Лига Европа. 

За да продължат към плейофите за участие в осминафиналите на турнира, те трябва да се задържат на тази позиция и след следващите им два мача - гостуване на Рейнджърс (22 януари) и домакинство на Ница (29 януари)

Снимка: Lap.bg

В първенството обаче Лудогорец има да наваксва. В момента разградчани са трети с 34 точки. Пред тях са ЦСКА 1948 (37 точки) и Левски (44 точки), като и двата тима са с мач повече. 

Лудогорец
срещу
ПАОК
11.12.2025 19:45
