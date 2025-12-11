Гол и асистенция на Десподов измъкнаха ПАОК срещу Лудогорец

Пред погледа на националния селекционер Александър Димитров Лудогорец изпусна победата над ПАОК, като допусна изравняване в последните секунди на редовното време. При завръщането си в Разград Кирил Десподов изигра силен мач, като отбеляза гол, асистира за втория и бе с важна роля за третия. Срещата завърши при резултат 3:3.

Какво се случи?

Лудогорец пое инициативата още от самото начало и закономерно поведе в 33'. Автор на попадението бе Петър Станич, който е футболистът с най-много попадения през сезона във втория по сила европейски клубен турнир. Това бе шести гол за сърбина.

Радостта на Лудогорец обаче не продължи дълго. В 39' Кирил Десподов получи страхотен извеждащ пас и с майсторско изпълнение вкара първото си попадение за сезона в Лига Европа. Бившият играч на "орлите" веднага вдигна ръце в знак на уважение към клуба, с който спечели три шампионски титли на България.

ПАОК стигна и до пълен обрат в мача малко след началото на второто полувреме. В 48' отново Десподов бе в центъра на събитията, като асистира на Алесандро Воляко, който изпревари Хендрик Бонман и добави топката във вратата.

След този гол българският шампион сякаш се събуди и върна обрата. Първо Оливие Вердон изравни в 71', след като в наказателното поле настъпи разбъркване, а после резервата Ивайло Чочев се извиси в наказателното поле след центриране на Петър Станич - 3:2.

ПАОК обаче не се предаде и в заключителните секунди изравни резултата след груба грешка на капитана Антон Недялков. Десподов центрира в наказателното поле, където Недялков не успя да отиграе добре топката и я подари на Анестис Миту. При гола останаха съмнения, че топката е напуснала очертанията на терена обаче, след дълъг преглед с VAR, попадението бе признато.

Така Лудогорец изпусна златен шанс да се класира за плейофите.

