10 интересни факта, които не знаете за Лука Модрич

Когато става въпрос за хърватския национален отбор по футбол, няма как първата ви асоциация да не е свързана с Лука Модрич. Смятан е за един от най-великите полузащитници на всички времена, както и за най-добрия хърватски футболист в историята.



38-годишният играч дебютира за представителния тим на страната си преди световното първенство в Германия през 2006 г. Той е играчът с най-много мачове за "шахматистите" - 176, като в тях записва 96 победи, 46 равенства и 39 загуби. В двубоя от група B срещу Испания вчера, загубен с 0:3, Лука записа участие на пето европейско първенство.



Ето 10 интересни факта за него, които не знаете:



1. Убийството на дядо му се оказва тежък удар за него



Когато суперзвездата на хърватския футбол е само на 6 години, убийството на неговия дядо от сръбски бойци разтърсва цялото му семейство. Така Лука е принуден да живее като бежанец в разкъсаната от война своя родина.



"Бях на шест години. Това бяха наистина трудни времена. Спомням си ги ясно, но това не е нещо, което искате да си спомняте или за което искате да мислите", връща се назад Модрич, който израства в малко селце, наричано Модричи, намиращо се в Северна Далмация, близо до планинската верига Велебит.

