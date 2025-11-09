bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Художествена гимнастика

6 см, които разтърсиха гимнастиката – какво се случи с Дария Варфоломеев?

Световната шампионка порасна за една година

6 см, които разтърсиха гимнастиката – какво се случи с Дария Варфоломеев?

Една от най-ярките звезди в световната художествена гимнастика Дария Варфоломеев е преживяла трансформация, която шокира феновете и впечатли експертите.

Само за 12 месеца тя е нараснала от 169 см до внушителните 175 см. И тази промяна не е просто цифри тя е история за болка, сила и невероятна адаптация.

Новината, съобщена от Sportbild, взриви спортните среди. Защото в гимнастиката всеки сантиметър е съдба. Тялото се променя и ти трябва да се промениш с него.“

Световната шампионка признава, че периодът на растеж е бил истинско изпитание: Наложи се да адаптирам и променя тренировките си. Когато израснеш, тялото реагира по различен начин. Усещам дори най-малките промени и после трябва да работя много, докато всичко влезе в правилния ритъм.“

Най-красивата гимнастичка на света оцеля!

За някои това е просто биология. За нея битка. Защото дори един сантиметър може да размести центъра на тежестта, да преобрази движенията, да изисква нова техника.

Най-големият удар се усеща в ставите – глезени, бедра, колене всяко натоварване става двойно по-сериозно.

Тялото расте кости, стави всичко се променя.“

Точно затова днес тя слуша тялото си повече от всякога. Възстановяването вече е ключ, не допълнение.

Височината: благословия или предизвикателство? 

Повече ръст означава по-дълги линии, по-внушителна елегантност, по-широки амплитуди мечта за всеки фен.

Но в същото време прави всяко движение по-деликатно, по-премерено, по-претенциозно.

По-малките гимнастички са по-пъргави, по-експлозивни. Даря го знае: Когато бях по-малка, много неща ми се отдаваха по-лесно. Сега е физически по-трудно, но движенията стават по-красиви.“

Нов сезон. Нови съчетания. Новата Дария.

Варфоломеев, родена на 4 ноември 2006 г., подготвя две чисто нови композиции, които вече предизвикват трепет в гимнастическата общност.

А следващият уикенд тя ще се изправи на килима в Бундеслигата идеалният момент да покаже как 6 сантиметра могат да променят една легенда… но не и да я спрат.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Легендарна руска треньорка: Българките нямат фигура за художествена гимнастика (ВИДЕО)

Тагове:

кости бундеслига фенове ръст предизвикателство стави благословия съчетания световна шампионка Дария Вартоломеев сантиметри

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Допингът на Синер е скъп: скандалът му струва над 2 милиона

Допингът на Синер е скъп: скандалът му струва над 2 милиона
Левски обеща: Футболът ще победи!

Левски обеща: Футболът ще победи!

Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир

Йоана Илиева завоюва бронз на Световната купа в Алжир
Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Маратонец от Кения ще бяга на Антарктида

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

Джокович първо го съкруши, а после му подари място на финалите на АТП

Последни новини

Допингът на Синер е скъп: скандалът му струва над 2 милиона

Допингът на Синер е скъп: скандалът му струва над 2 милиона
Мистериозна блондинка замени студентката Алисия в обятията на 59-годишния Ромарио

Мистериозна блондинка замени студентката Алисия в обятията на 59-годишния Ромарио

Левски обеща: Футболът ще победи!

Левски обеща: Футболът ще победи!

Шест световни титли и десетки медали за младите ни каратисти (ВИДЕО)

Шест световни титли и десетки медали за младите ни каратисти (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV