Испания ври! Реал срещу Барса за трофея в Саудитска Арабия

Мечтан финал за Суперкупата на Испания. Реал Мадрид ще се изправи срещу Барселона в битката за трофея! Това стана възможно, след като "белите" спечелиха мадридското дерби с Атлетико с 2:1 в Джеда.

Фойервеките край пустинята започнаха още само след 89 секунди. Феде Валверде с извънземен изстрел забоде топката в мрежата във вратата на Ян Облак.

Нарушението за попадението стана обект на дискусии в испанските медии. Според анализаторите контактът между Конър Галахър и Джуд Белингам е бил недостатъчен, за да бъде отсъден фаул, което постави под съмнение решението на рефера Итуралде Гонсалес.

Има ли фаул?

Бурни реакции към арбитъра имаше и от пейката на „дюшекчиите“ преди уругвайския халф да вкара, а те станаха още по-яростни, след като топката се озова в мрежата.

До почивката Атлети създаде няколко добри възможности за гол, като удар на Сьорлот доведе до ефектно спасяване от Тибо Куртоа. Норвежецът имаше още една ситуация, но стреля покрай целта. На свой ред Винисуис пропусна за "кралете".

В началото на втората част от телевизионното излъчване сподели интересни кадри, в които Симеоне разменя реплики с Винисиус, докато играта тече, а след това и как обсъжда ситуацията разпалено с капитана на „кралете“ Даниел Карвахал, прибирайки се към съблекалните.

"Перес ще те изгони", крещи Чоло по адрес на бразилеца.

В 54' въпреки игровия превес в по-голяма част от двубоя на Атлети, Реал стигна до втори гол. Брилянтен пас на Валверде изведе Родриго, който преодоля на скорост Льо Норман и с перфектен завършващ удар направи 2:0.

Само три минути по-късно Сьорлот върна надеждите на Атлетико, засичайки прецизно центриране на Джулиано Симеоне.

До края въпреки високото темпо на игра нов гол така и не падна.

Пише се история

Така за 19-и път Реал Мадрид ще играе на финал срещу Барселона за Суперкупата на Испания. „Белите“ ще преследват 14-и трофей в историята си от надпреварата, докато каталунците ще гонят 16-и.

Финалът в неделя е от 20:00 ч. и ще бъде предаван пряко е ефира на bTV Action Action и онлайн на VOYO.

