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Три финала за Стилияна Николова, ансамбълът остана девети в Милано

След грешки във втория ден на Световната купа

Три финала за Стилияна Николова, ансамбълът остана девети в Милано
 Снимка: БФХГ

Българският ансамбъл завърши на девето място в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в Милано.

След силното представяне с композицията с пет топки в първия състезателен ден, момичетата на Весела Димитрова допуснаха грешки в съчетанието с три обръча и два чифта бухалки.

Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова получиха оценка от 23.250 точки за смесеното съчетание.

С общ актив от 50.950 точки (27.700 на пет топки и 23.250 на три обръча и два чифта бухалки) българският ансамбъл остана на деветата позиция в крайното класиране на многобоя.

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Въпреки пропуските във втория ден, българките си осигуриха място във финала на пет топки, след като се класираха с третия по сила резултат от квалификациите. В смесеното съчетание тимът завърши на 16-о място.

Титлата в многобоя спечели Бразилия с общ резултат от 56.050 точки, пред Китай с 55.850 и Испания - 55.850.

По-рано през деня Стилияна Николова направи впечатляващо изкачване в индивидуалния многобой. След като заемаше 16-ата позиция след първия ден, българската гимнастичка се придвижи до седмото място в крайното класиране със сбор от 111.250 точки.

Възпитаничката на Валентина Иванова получи 25.400 точки на обръч, 28.500 на топка, 28.700 на бухалки и 28.650 на лента.

С представянето си Николова си осигури участие в три финала на отделните уреди. Тя се класира с втори резултат на топка (28.500 точки) и на лента (28.650), както и с шести резултат на бухалки (28.700). На обръч остана извън финалите, след като зае 34-о място с оценка от 25.400 точки.

Снимка: БФХГ

Другата българска представителка Ева Брезалиева завърши на 22-ро място в многобоя със 105.650 точки. Тя получи 27.050 точки на обръч, 26.100 на топка, 26.450 на бухалки и 26.050 на лента.

Световната шампионка Даря Варфоломеев (Гер) триумфира в многобоя със 119.400 точки. Сребърният медал спечели италианката София Рафаели със 113.050 точки, а бронзът остана за сънародничката ѝ Тара Драгаш със 112.700 т.

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