Художествена гимнастика Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кралицата на лентата! Стилияна Николова покори Милано Злато и сребро за най-добрата ни гимнастичка Снимка: Lap.bg

Европейската вицешампионка Стилияна Николова даде силна заявка преди най-важния старт за сезона. Българската грация спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано.

Кулминацията дойде на лента, където Николова изигра едно от най-убедителните си съчетания и грабна титлата с оценка 28.650 точки. Със стил, увереност и прецизност тя остави зад себе си Арина Ковшова (28.300) и Тахмина Икромова (28.250).

Българката добави и сребърен медал на бухалки. Николова получи 30.300 точки и се нареди след олимпийската, световна и европейска шампионка Даря Варфоломеев от Германия, която триумфира с 31.000 точки. Трета остана Даниела Муниц от Израел с 30.150.

В многобоя Николова завърши на седмо място, а във финала с топка остана седма след изпълнение с допуснати неточности. Златото там грабна Варфоломеев, следвана от италианката Тара Драгаш и Вера Туголукова от Кипър.

Домакините имаха повод за празник във финала на обръч – София Рафаели спечели златния медал с 29.650 точки.

Ансамбълът на България завърши на пето място във финала с пет топки. Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Рая Божилова допуснаха неточности в новата си композиция и получиха 24.850 точки. Победата отиде при Испания с 28.650 точки, пред Бразилия и Китай.

Състезанието в Милано бе последната генерална проверка преди световното първенство във Франкфурт от 12 до 16 август. Там започва и битката за олимпийските квоти за Игрите в Лос Анджелис 2028.