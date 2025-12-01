"Боби, Любо, Петьо - няма кой да ви уплаши!"

"Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!" Трогателните думи са на кавалера на "Златната топка" Христо Стоичков.

Той, както и цяла България, стиска палци за възстановяването на трима от емблематичните наши футболисти, които се борят със здравословни проблеми.

Пенев е в клиника в Германия, а по-рано през този месец Борислав Михайлов получи инсулт и бе приет по спешност в болница. От рак се лекува и Петър Хубчев.

Българският футболен съюз също изрази подкрепа и съпричастност към Любослав Пенев, който в момента води тежка битка за живота си.

Подкрепа и от БФС

"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.

Веднъж вече големият голмайстор доказа пред целия свят какво означава да се изправиш срещу коварно заболяване и да победиш.

Днес цялата футболната общност застава зад него с надежда и подкрепа.

Любо, с теб сме! Пожелаваме ти сили, кураж и бързо възстановяване. Знаем, че ще преминеш и през това изпитание със силата на своя непобедим характер", се казва в съобщението на БФС, публикувано на официалния сайт на централата.

