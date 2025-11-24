Спортен нюзрум, еп.93: Дядо вади титла

bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Връщаме се в релси! След паузата за националните отбори, футболното първенство у нас се поднови. 

И отново изникна въпросът "Кой ще стане шампион?"

В тези няколко дни своеобразна почивка от клубния футбол, Лудогорец предприе ход, който трябва да промени всичко.

Нов треньор

Разградчани назначиха за треньор Пер-Матиас Хьогмо - норвежец на 66 години (след няколко дни), който трябва да извади тима от кризата. 

Той започна добре - с победа над Септември, която издърпа 14-кратните шампиони на 4-то място в класирането. 

Снимка: Lap.bg

Те обаче продължават да изостават на 11 точки (с мач по-малко са) от лидера Левски. 

Победи в "червено" и "синьо"

В кръга работата си свършиха и ЦСКА, и Левски. 

Снимка: Lap.bg

"Червените" победиха Ботев Пловдив с гол в третата минута на продължението, дело на Леандро Годой-Кошмара.

Левски пък не пожали Монтана - 5:1 като гост. 

Какво следва оттук нататък? 

Дискутираме в "Спортен нюзрум"

