Спортен нюзрум, еп.93: Дядо вади титла

Връщаме се в релси! След паузата за националните отбори, футболното първенство у нас се поднови.
И отново изникна въпросът "Кой ще стане шампион?".
В тези няколко дни своеобразна почивка от клубния футбол, Лудогорец предприе ход, който трябва да промени всичко.
Разградчани назначиха за треньор Пер-Матиас Хьогмо - норвежец на 66 години (след няколко дни), който трябва да извади тима от кризата.
Той започна добре - с победа над Септември, която издърпа 14-кратните шампиони на 4-то място в класирането.
Те обаче продължават да изостават на 11 точки (с мач по-малко са) от лидера Левски.
В кръга работата си свършиха и ЦСКА, и Левски.
"Червените" победиха Ботев Пловдив с гол в третата минута на продължението, дело на Леандро Годой-Кошмара.
Левски пък не пожали Монтана - 5:1 като гост.
Какво следва оттук нататък?
Дискутираме в "Спортен нюзрум"
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK