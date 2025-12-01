Ивет Горанова: Паднах, но няма да остана долу!

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова не скри разочарованието си от отпадането на 1/8-финал в кат. до 55 кг кумите на световното първенство по карате в Кайро.

Българката отстъпи с 5:7 в директните елиминации за титлата срещу панамериканската шампионка от Пунта дел Есте 2024 Хана Фурумото-Деше (Кан).

"Чаках две години"

"Загубих….Чаках това световно първенство две години. Влязох в него с надежда, с труд и с желание да покажа себе си. Затова и този резултат ме боли.. Истината е, че последните месеци бяха изпитание. Промените в екипа ми, липсата на яснота и стабилност в подготовката и трудният процес на работа ме извадиха от баланса, който ми е нужен, за да бъда себе си на татамито. Не се чувствах добре нито по време на подготовката, нито на самото състезание.

Не е оправдание

Но това не е оправдание – знам, че мога много повече. Това не съм истинската аз... Благодаря от сърце на спонсорите ми, на хората, които ме подкрепят безусловно, и на всички, които вярват в мен, дори когато резултатите не го показват. Вашата подкрепа е сила и надежда за мен!

Този път паднах, но няма да остана долу. Ще си върна формата, увереността и СЕБЕ СИ!!!", написа в пост в социалните мрежи Горанова.

