В ръкавиците на Пулеви

Епизод 1: Изолиран на 1900 км от дома - влезте в Лагера на Кобрата (ВИДЕО)

Кубрат Пулев тренира в Меката на бокса пред погледа на Ули Вегнер

Година по-късно отново е време за мъже. На 1900 километра от София се намира място, за което са достойни малцина. Сред тях е и един българин. Световен шампион. Кубрат Пулев.

Носителят на регулярния пояс на WBA се готви за защитата на титлата срещу Мурат Гасиев, а на бойното зрелище ще може да се насладите в ефира на bTV на 12 декември.

Легендата разказва, че някога на мястото на градчето Циновиц се е намирал най-големият и най-богатият град в Европа. Но Перлата на Балтийско море, населявана от викинги и славяни, станала жертва на гнева на Боговете, които я потопили. Местните обаче споделят, че и до днес, по време на силна буря, от морето ехти камбанен звън от потъналия град...

Диханието, което разцепва тишината

6:30 сутринта. Камбани няма. Единственият звук, разцепващ тишината, е дишането на Кобрата, който се е впуснал в поредната яростна надпревара с времето по крайбрежната алея. Бяга сам.

Регулярният световен шампион на WBA в тежка категория не жали сили и пот по пътя към защитата на пояса. След близо месец на Белмекен, на 2000 метра надморска височина, Пулев акостира на северния германски бряг.

Кубрат Пулев е в стихията си: Искам Усик! (ВИДЕО)

"Ули Вегнер настоя. Обмисляхме къде да направим лагер и той предложи това да се случи тук. Циновиц е Меката на бокса. Десетки шампиони са тренирали тук през годините - Абрахам, братята Кличко... И когато Ули Вегнер каже, че иска да тренираме тук, значи тренираме тук", споделя Кубрат на закуска преди следващата тренировка.

Всеки метър разказва история

11:00 ч. Коридорите на спортната база в Циновиц са притихнали, но всеки метър от тях разказва история. По стените са снимките на всички световни шампиони, минали през този храм на бокса. Повечето от тях - изваяни от Вегнер.

"Той е треньор за големите мачове. Не е за всеки. Взема готов добър боксьор и му прави настройките да стане шампион. Това умее", откровен е Пулев, преди да влезе в Кръговете на Ада.

Всичко или нищо за съперника на Кобрата (ВИДЕО)

Така изглежда тренировката, на която го подлага Вегнер, до когото неотлъчно стоят Фарук и Йохан - верните секунданти на легендарния германец.

8 упражнения, 5 кръга. 30 секунди почивка между упражненията. 2 минути между кръговете. И това не може да спре готовия на всичко в името на Защитата шампион.

12 декември, пряко в ефира на bTV

17:00 ч. Начало на поредната тренировка. До двубоя срещу Мурат Гасиев в Дубай остават броени дни. Дни, през които всяка капка пот приближава Кобрата до целта. А звукът, отекващ от впиването на ръкавицата в боксовия чувал, е единственият, разцепващ вечерната тишина над Циновиц - място, отдавна потънало в тишина. Точно както сутринта.

Идва още една нощ, в която градът ще заспи спокоен. Но не и Кобрата.

Двубоят за регулярната световна титла на WBA между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев - пряко в ефира на bTV на 12 декември.

