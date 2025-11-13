bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мениджърът на Карлос Насар: Отиваме и в Катар! И друг път са го предлагали! (ВИДЕО)

Николай Жейнов заяви, че световния ни шампион все още не е получил възнаграждение от федерацията

Ще се състезава ли олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар за друга държава? 

Този въпрос продължава да бъде без отговор! 

Преди дни Насар бе на посещение в Бахрейн. Там той бе специален гост на Азиатските младежки игри. Спекулациите, че това е крачка към отказването му да се състезава за България, обаче се засилиха. 

Разговори в тази посока е имало, заяви в "Спортен нюзрум" мениджърът на щангиста Николай Жейнов.

И Катар

С намигване той сподели, че в момента сделка за преминаването на Насар в друга държава няма, но той скоро ще пътува за Катар - друга страна, която го изкушава с оферта.

"Към момента нищо не може да се каже. Факт е, че има достатъчно интерес към Карлос. Неговото желание е да остане да се състезава за България, но виждате, че... Може да се случат много неща и да приемем оферта", започна Жейнов и добави:

Снимка: Getty Images

"В Бахрейн премина медицински прегледи, тъй като от доста време има проблеми с рамената. Трябваше да се направи преглед, за да се види дали има нужда от оперативна намеса. Но това не са медицински прегледи като във футбола. Имаме и пътуване до Катар в една от най-известните спортни клиники. Другата седмица, в събота, като сме в Лондон, означава ли, че ще се състезава за Англия? Добре, че не отидохме на мача на националите в Турция! Нека да видим офертата!"

Не за първи път

Жейнов разкри още, че Насар е бил обект на преговори за сделки и от бившите президенти на федерацията по вдигане на тежести. 

"Карлос е предлаган и през годините като разменна монета на Бахрейн, на Катар. От президентите на федерацията. Тъй като се получава едно голямо задължение на федерацията и заради невъзможността на президентите да осигурят пари от спонсори. Не може да имаш Лео Меси или Кристиано Роналдо и да нямаш нито един спонсор!

Другите държави му предлагат празен лист. Офертата е умопомрачителна - много милиони. Създават му голяма сигурност за олимпийските игри в САЩ 2028 и в Бризбейн 2032.", разкри той.

Снимка: Lap.bg

В последните години родната федерация беше ръководена от Неделчо Колев, Ариф Маджид, Антон Коджабашев, а от 2024 г. - Стефан Ботев. 

Длъжници

Жейнов заяви, че Карлос Насар все още не е получил премията си за спечелената през септември световна титла. 

Проблемът идва от факта, че родният тежкоатлет не е подписал договора си с централата. Възнаграждението му обаче беше одобрено от Министерството на младежта и спорта.

"Документите на министерството са готови, надявам се до 10 дни Карлос да получи заработените пари с много тежък труд и по честен начин", каза мениджърът.

