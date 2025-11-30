Любослав Пенев бори тежко онкологично заболяване

Легендата на националния отбор и ЦСКА Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия преди броени дни, съобщава в-к "24 часа".

Лекарите все още не са определили лечението на 59-годишния именит футболист и треньор. Той е отслабнал сериозно и към момента химиотерапията е изключена.

Пенев се сблъсква за втори път с коварната болест. През пролетта на 1994 г. получава диагноза рак на тестисите, заради което и пропуска световното първенство в САЩ, макар да е със сериозен принос за класирането ни.

Преди седмица инсулт получи капитанът на четвъртите в света от САЩ'94 и бивш президент на БФС - Борислав Михайлов.

Не си сам

Новината за Любослав Пенев беше потвърдена от бившия национал Валери Божинов в социалните мрежи.

"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка. До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб", написа Божинов.